Cəlilabadda 62 yaşlı qadın qətlə yetirilib, qaynı şübhəli bilinir - YENİLƏNİB 

Cəlilabadda 62 yaşlı qadın qətlə yetirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun Alar kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Rəviyyə Nərimanovanı qaynı Təhmasib Əliyevin öldürdüyü bildirilir.
Hadisənin səbəbləri hələlik məlum deyil.
Ailədaxili münaqişə zəminində qətl törədən şəxsin tutulması istiqamətində tədbirlər görülür.
Faktla bağlı Cəlilabad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
10.34
