Cəlilabadda 62 yaşlı qadın qətlə yetirilib, qaynı şübhəli bilinir - YENİLƏNİB 

Cəlilabad rayonunda qətl hadisəsi baş verib.
Hadisə
16 avqust 2025 10:46
Cəlilabadda 62 yaşlı qadın qətlə yetirilib. 

Cəlilabadda 62 yaşlı qadın qətlə yetirilib.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun Alar kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Rəviyyə Nərimanovanı qaynı Təhmasib Əliyevin öldürdüyü bildirilir.

Hadisənin səbəbləri hələlik məlum deyil.

Ailədaxili münaqişə zəminində qətl törədən şəxsin tutulması istiqamətində tədbirlər görülür.

Faktla bağlı Cəlilabad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

10.34

Cəlilabad rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonunun Alar kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini olan ortayaşlı qadın qətlə yetirilib. Hazırda hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

