Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB Cəlilabad rayonunda vəhşi heyvan kənd sakinlərinə hücum edib.
Hadisə
9 avqust 2025 13:06
TƏBİB Cəlilabadda baş verən çaqqal hücumu ilə bağlı açıqlama verib.

Qurumdan "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 7 və 8 avqust tarixlərində çaqqal dişləməsi səbəbi ilə 3 nəfər (2 qadın, 1 kişi) Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

1974 və 1999-cu il təvəllüdlü şəxslərə hər iki aşağı və yuxarı ətrafların dişlənmiş yaraları diaqnozları təyin olunub.

Hər üç şəxsə zəruri tibbi yardım göstərilib və vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirildiyindən ambulator müalicə üçün onlar evə buraxılıb.

12:38

Cəlilabad rayonunda vəhşi heyvan kənd sakinlərinə hücum edib.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Şatırlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, çaqqal qəfil bir neçə kənd sakininə hücum edib. Hadisə nəticəsində üç nəfər kənd sakini yaralanıb.

Onlar Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralılara lazımi tibbi yardım göstərilib. Hazırda onların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir.

Rus versiyası В Джалилабаде шакал напал на жителей села, есть пострадавшие

