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    Cəlilabadda 10 yaşlı uşaq qızdırma nəticəsində ölüb

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 20:25
    Cəlilabadda 10 yaşlı uşaq qızdırma nəticəsində ölüb

    Cəlilabad rayonunda azyaşlı uşaq ölüb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Göytəpə şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 10 yaşlı A.Y. yüksək hərarət səbəbindən qıcolma (sudurğa) keçirərək həyatını itirib.

    Göytəpə Cəlilabad Qızdırma
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