Cəlilabadda 10 yaşlı uşaq qızdırma nəticəsində ölüb
Hadisə
- 11 noyabr, 2026
- 20:25
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Cəlilabad rayonunda azyaşlı uşaq ölüb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Göytəpə şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 10 yaşlı A.Y. yüksək hərarət səbəbindən qıcolma (sudurğa) keçirərək həyatını itirib.
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