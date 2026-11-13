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    Cəbrayılda şirkət işçilərinin yaşadığı tikilidə yanğın olub

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:06
    Cəbrayılda şirkət işçilərinin yaşadığı tikilidə yanğın olub

    Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndi ərazisində şirkət personalının müvəqqəti yaşayışı üçün nəzərdə tutulan tikilidə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub.

    Yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq, yanğından mühafizə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində genişlənərək ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Xəsarət alan olmayıb.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Cəbrayıl
    44 filmi
    44 filmi

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