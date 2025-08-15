Ötən yeddi ayda narkotik vasitələr və psixotrop maddələr qaçaqmalçılığı ilə bağlı 144 fakt aşkarlanıb

Haqqımızda

15 avqust 2025
Cari ilin yanvar-iyul ayında hüquq-mühafizə orqanları narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsi ilə bağlı 144 fakt aşkar edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının icmalında qeyd edilib.

Bildirilib ki, həmin faktlar üzrə qanunsuz dövriyyədən təqribən 2,1 ton və 5 183 həb metadon narkotik vasitə və psixotrop maddə, 13 194 həb güclü təsiredici maddə çıxarılıb..

Ümumilikdə, aşkarlanmış cinayətlərin 159 qrup halında törədilib və həmin faktlar üzrə qanunsuz dövriyyədən çəkisi 1,5 tondan çox nakotik vasitə, psixotrop maddə maddə müsadirə edilib.

Vurğulanıb ki, 1490 cinayət faktını əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər törədib və onlardan 1 tondan çox müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə müsadirə edilib.

