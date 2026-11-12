Binədə ötən gün yanıq xəsarəti alan kişi xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 12 noyabr, 2026
- 11:16
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Bakının Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində noyabrın 11-də yanıq xəsarəti alan kişi ölüb.
"Report" xəbər verir ki, həmin qəsəbənin sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Xanəli Məmməd oğlu İsmayılov termiki yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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