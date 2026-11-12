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    Binədə ötən gün yanıq xəsarəti alan kişi xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2026
    • 11:16
    Binədə ötən gün yanıq xəsarəti alan kişi xəstəxanada ölüb

    Bakının Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində noyabrın 11-də yanıq xəsarəti alan kişi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, həmin qəsəbənin sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Xanəli Məmməd oğlu İsmayılov termiki yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ölüm hadisəsi Yanğın hadisəsi Binə qəsəbəsi
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