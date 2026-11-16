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    Biləsuvarda məktəbin qarşısında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs olunub

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 11:45
    Biləsuvarda məktəbin qarşısında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs olunub

    Biləsuvarda dövlət yol polisi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir zamanı rayon ərazisindəki ümumtəhsil məktəblərindən birinin qarşısında avtoxuliqanlıq hərəkətləri edən sürücü Q.Astanov saxlanılıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, o, idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını davamlı olaraq kobud şəkildə pozub və digər hərəkət iştirakçılarının, o cümlədən həmin vaxt məktəbin giriş qapısının önündə dayanmış məktəblilərin həyat və sağlamlığına təhlükə yaradıb.

    Sürücü barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Q.Astanov sürücülük hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla inzibati qaydada həbs edilib.

    Avtoxuliqan Həbs cəzası Biləsuvar
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