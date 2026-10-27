İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakıda su satışı aparatlarından oğurluq edən üç nəfər həbs olunub

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 17:51
    Bakıda su satışı aparatlarından oğurluq edən üç nəfər həbs olunub

    Bakıda su satışı aparatlarından oğurluq edən üç nəfər həbs olunub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, paytaxtın Nəsimi, Nərimanov, Yasamal və Binəqədi rayonlarında şirkətlərdən birinə məxsus, müxtəlif ünvanlarda quraşdırılmış su satışı aparatlarının sındırılması və içərisindəki pul vəsaitlərinin oğurlanması barədə polisə məlumatlar daxil olub. Müraciətlərdə aparatların pul qəbuledici hissələrinin zədələnməsi nəticəsində şirkətə əlavə maddi ziyan vurulduğu da bildirilib.

    Nəsimi rayonunda polisin keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində su satışı aparatlarını sındıraraq içərisindəki pul vəsaitlərini oğurlayan Xəyal Sultanzadə, əvvəllər məhkum olunmuş Ümid Tağıyev və Zöhrab Şamilzadə müəyyən edilərək saxlanılıblar.

    Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hər üç şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Oğurluq hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nəsimi rayonu
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:27
    Kamran Əliyev Qətərin İnzibati Nəzarət və Şəffaflıq Orqanının rəhbəri ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    18:27
    Fərhad Hacıyev: Gənclərin liderlik potensialının inkişafı Azərbaycanın prioritetlərindən biridir
    Xarici siyasət
    18:24
    Azərbaycan güləşçisi Həsrət Cəfərov dünya çempionatını medalsız başa vurub
    Fərdi
    18:24
    İsraildə parlament seçkilərində seçici fəallığı 2022-ci ilin göstəricilərini üstələyib
    Digər ölkələr
    18:14
    Dələduzluqda təqsirləndirilən Azərbaycanın Sankt-Peterburuqdakı sabiq Baş konsulu özünü təqsirli bilmir
    Hadisə
    18:14
    Pere Joan Pons ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib - Eksklüziv
    Digər ölkələr
    18:09
    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    18:09
    PA Vətəndaş Qəbulu Mərkəzinin noyabr ayı üçün cədvəli açıqlanıb
    Daxili siyasət
    18:07
    Foto
    Azərbaycan-Uqanda arasında hüquq-mühafizə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti