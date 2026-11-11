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    Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:57
    Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib

    Astara rayonu Deqədi kəndi ərazisində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"un Cənub bürosunun sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbi ilə xəsarət alan 4 nəfər (3 kişi,1 qadın) 2026-cı il noyabrın 11-i saat 10:20 radələrində Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin travmaları və sınıqları diaqnozları təyin olunub. 2 nəfərin müalicəsi Cərrahiyyə şöbəsində, 2 nəfərin müalicəsi isə Təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir.

    Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilir.

    Astara rayonunda mikroavtobusun aşması nəticəsində 10-a yaxın sərnişin xəsarət alıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Deqədi kəndində baş verib.

    Kijəbə-Deqədi marşrutu üzrə hərəkət edən mikroavtobus Astara istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və yoldan çıxaraq aşıb.

    İlkin məlumata əsasən, mikroavtobusda olan 20-yə yaxın sərnişindən təxminən 10-u müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Astara və Lənkəran Rayon Mərkəzi xəstəxanalarına çatdırılıblar. Yaralılara zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Astara
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