Astarada 66 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Hadisə
17 avqust 2025 20:31
Astarada 66 yaşlı kişi kəsici alətlə qətlə yetirilib.

“Report”un cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Suparibağ kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, avqustun 17-si axşam saatlarında Astara rayonunun Suparibağ kəndinin ərazisində 1959-cu il təvəllüdlü Məmmədov İsgəndər Şıxəli oğlunun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 2004-cü il təvəllüdlü Əliyev Vüsal Əvəz oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

