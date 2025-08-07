Haqqımızda

Astarada 62 yaşlı kişi dənizdə boğulub

Astarada 62 yaşlı kişi dənizdə boğulub Astarada 62 yaşlı kişi dənizdə boğulub.
Hadisə
7 avqust 2025 14:06
Astarada 62 yaşlı kişi dənizdə boğulub

Astara rayonunda 62 yaşlı kişi dənizdə boğulub.

"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Şahağacı kəndində dəniz ərazisində baş verib.

Günorta saatlarında ərazidəki çimərlikdə uzaq məsafəyə üzən 1963-cü il təvəllüdlü kənd sakini Xanoğlan Museyib oğlu Əsədullayev dənizdə batıb. Ətrafdakıların köməyi ilə onun meyiti sudan çıxarılıb.

Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Potoloji Anatomiya birliyinin Lənkəran rayonlararası zona mərkəzinə təhvil verilib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 12:48
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
4 avqust 2025 15:30
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
2 avqust 2025 13:06
Azərbaycanda ilk dəfə Moldovanın quraqlığa və xəstəliklərə davamlı üzüm sortları sınaqdan keçirilir
Azərbaycanda ilk dəfə Moldovanın quraqlığa və xəstəliklərə davamlı üzüm sortları sınaqdan keçirilir
1 avqust 2025 14:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi