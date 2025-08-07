Astarada 62 yaşlı kişi dənizdə boğulub

Astara rayonunda 62 yaşlı kişi dənizdə boğulub.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Şahağacı kəndində dəniz ərazisində baş verib.
Günorta saatlarında ərazidəki çimərlikdə uzaq məsafəyə üzən 1963-cü il təvəllüdlü kənd sakini Xanoğlan Museyib oğlu Əsədullayev dənizdə batıb. Ətrafdakıların köməyi ilə onun meyiti sudan çıxarılıb.
Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Potoloji Anatomiya birliyinin Lənkəran rayonlararası zona mərkəzinə təhvil verilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.