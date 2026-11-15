Abşeronda külək hasarı avtomobillərin üzərinə aşırıb
Hadisə
- 15 noyabr, 2026
- 22:36
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Abşeronda hasar avtomobillərin üzərinə aşıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində, Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.
Belə ki, hasar küləyin təsirindən aşıb. Nəticədə yol kənarında park edilmiş azı 5 avtomobilə ziyan dəyib.
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