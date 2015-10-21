UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ilk 8 oyun keçirilib - VİDEO

Bakı. 21 oktyabr. REPORT.AZ/ UEFA Çempionlar Liqası yarışlarının qrup mərhələsində üçüncü turun oyunlarına start verilib.
Oktyabrın 20-də “E”, “F”, “G” və “H” qruplarında 8 oyun keçirilib. Bu görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
“E” qrupu
BATE (Belarus) -“Barselona” (İspaniya) – 0:2
“Roma” (İtaliya)-“Bayer Leverkuzen” (Almaniya) - 4:4
“F” qrupu
“Bavariya” (Almaniya)-“Arsenal” (İngiltərə) – 0:2
“Dinamo” (Xorvatiya)-“Olimpiakos” (Yunanıstan) – 0:1
“G” qrupu
“Portu” (Portuqaliya)- “Makkabi” (İsrail) – 2:0
“Çelsi” (İngiltərə)- “Dinamo” (Ukrayna) -0:0
“H” qrupu
“Zenit” (Rusiya)-“Lion” (Fransa) -3:1
“Valensiya” (İspaniya)-“Gent” (Belçika) – 2:1
Üçüncü turun ən məhsuldar qarşılaşması olan “Roma” - “Bayer Leverkuzen” matçının qollarının görüntüsünü təqdim edirik:
News DepartmentXəbərin müəllifi
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