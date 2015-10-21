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    UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ilk 8 oyun keçirilib - VİDEO

    “E”, “F”, “G” və “H” qruplarında 8 oyun keçirilib.

    Bakı. 21 oktyabr. REPORT.AZ/ UEFA Çempionlar Liqası yarışlarının qrup mərhələsində üçüncü turun oyunlarına start verilib.

    Oktyabrın 20-də “E”, “F”, “G” və “H” qruplarında 8 oyun keçirilib. Bu görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

    “E” qrupu

    BATE (Belarus) -“Barselona” (İspaniya) – 0:2

    “Roma” (İtaliya)-“Bayer Leverkuzen” (Almaniya) - 4:4

    “F” qrupu

    “Bavariya” (Almaniya)-“Arsenal” (İngiltərə) – 0:2

    “Dinamo” (Xorvatiya)-“Olimpiakos” (Yunanıstan) – 0:1

    “G” qrupu

    “Portu” (Portuqaliya)- “Makkabi” (İsrail) – 2:0

    “Çelsi” (İngiltərə)- “Dinamo” (Ukrayna) -0:0

    “H” qrupu

    “Zenit” (Rusiya)-“Lion” (Fransa) -3:1

    “Valensiya” (İspaniya)-“Gent” (Belçika) – 2:1

    Üçüncü turun ən məhsuldar qarşılaşması olan “Roma” - “Bayer Leverkuzen” matçının qollarının görüntüsünü təqdim edirik:

     

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