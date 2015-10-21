Завершились первые 8 матчей группового этапа футбольной Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов «Байер» и «Рома» забили восемь мячей на двоих, «Арсенал» обыграл «Бавария», а киевское «Динамо» выстояло против «Челси».

Особо отметим яростную перестрелку «Байера» и «Ромы», победу «Арсенала» над «Баварией», а также тот факт, что киевское «Динамо» после неудачного матча с «Шахтером» в чемпионате Украины выстояло против «Челси».

«Зенит» — «Лион» — 3:1

БАТЭ – «Барселона» — 0:2

«Байер» — «Рома» — 4:4

«Арсенал» — «Бавария» — 2:0

«Динамо» З — «Олимпиакос» — 0:1

«Порту» – «Маккаби» Т-А — 2:0

«Динамо» К - «Челси» — 0:0

«Валенсия» – «Гент» — 2:1

Представляем вашему вниманию видео голов самого зрелищного матча минувшего вечера :