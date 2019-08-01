UEFA Avropa Liqasında daha 41 oyun keçiriləcək - AFİŞA

Bu gün UEFA Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, üçüncü oyun günündə daha 41 matç keçiriləcək. İki qarşılaşma Azərbaycan klublarının iştirakı ilə olacaq. “Neftçi” Rusiya “Arsenal”ını qəbul edəcəksə, “Qəbələ” Tbilisidə Gürcüstan “Dinamo”sunun qonağı olacaq.
Görüşlərə Qazaxıstanda 3 yerli komandanın ev oyunları ilə start veriləcək. Son matç isə İslandiyada olacaq.
Daha 6 matç əvvəlki iki oyun günündə olub.
Avropa Liqası
II təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
1 avqust
18:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Santa Koloma" (Andorra)
İlk oyun - 0:0
18:00. "Ordabasi" (Qazaxıstan) – “Mlada Boleslav” (Çexiya)
İlk oyun - 1:1
18:30. “Kayrat” (Qazaxıstan) – “Hapoel Bier-Şeva” (İsrail)
İlk oyun - 0:2
19:00. “Viitorul” (Rumıniya) – “Gent” (Belçika)
İlk oyun - 3:6
20:00. “Zarya” (Luqansk, Ukrayna) – "Buduçnost" (Podqoritsa, Monteneqro)
İlk oyun - 3:1
20:00. “Kuopio” (Finlandiya) – “Legiya” (Polşa)
İlk oyun - 0:1
20:15. "Universitatya” (Krayova, Rumıniya) – "Honved" (Macarıstan)
İlk oyun - 0:0
20:30. "Riqa" (Latviya) - "Pyast" (Polşa)
İlk oyun - 3:2
20:30. “Hakken” (İsveç) – AZ (Alkmaar, Hollandiya)
İlk oyun – 0:0
20:30. “Debretsen” (Macarıstan) – “Torino” (İtaliya)
İlk oyun – 0:3
20:30. "Levski" (Bolqarıstan) – AEK (Kipr)
İlk oyun - 0:3
21:00. "Şerif" (Moldova) - "Partizani" (Albaniya)
İlk oyun - 1:0
21:00. AEL (Limasol, Kipr) – “Aris” (Yunanıstan)
İlk oyun - 0:0
21:00. “Apollon” (Kipr) – “Şemrok Rovers” (İrlandiya)
İlk oyun – 1:2
21:00. "Makkabi" (Hayfa, İsrail) – “Strasburq” (Fransa)
İlk oyun - 1:3
21:00. “Klaksvik” (Farer adaları) – “Lütsern” (İsveçrə)
İlk oyun - 0:1
21:00. “Malmö” (İsveç) – "Domjale" (Sloveniya)
İlk oyun - 2:2
21:00. "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) – “Qəbələ” (Azərbaycan)
İlk oyun - 2:0
21:00. “Vaduts” (Lixtenşteyn) – “Fehervar” (Macarıstan)
İlk oyun - 0:1
21:00. “Yabloneç” (Çexiya) – “Pünik” (Ermənistan)
İlk oyun - 1:2
21:00. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – “Utrext” (Hollandiya)
İlk oyun - 1:1
21:00. “Atromitos” (Yunanıstan) – “Dunayska Ştreda” (Slovakiya)
İlk oyun - 2:1
21:00. “Neftçi” (Azərbaycan) – “Arsenal” (Tula, Rusiya)
İlk oyun - 1:0
21:00. “Liepaya” (Latviya) – “Norrçöpinq” (İsveç)
İlk oyun – 0:2
21:00. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Valür" (İslandiya)
İlk oyun - 1:1
21:30. “Proqres” (Lüksemburq) – “Reyncers” (Şotlandiya)
İlk oyun - 0:2
21:30. "Brondbü" (Danimarka) – “Lexiya” (Qdansk, Polşa)
İlk oyun - 1:2
21:45. “Esbyerq” (Danimarka) – “Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus)
İlk oyun - 0:2
22:00. “Qzira” (Malta) – “Ventspils” (Latviya)
İlk oyun - 0:4
22:00. "Olimpiya" (Lyublyana, Sloveniya) – “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə)
İlk oyun - 2:2
22:30. "Styaua" (Rumıniya) – "Alaşkert" (Ermənistan)
İlk oyun - 3:0
22:30. “Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya) – “Flora” (Estoniya)
İlk oyun - 2:1
22:30. “Şturm” (Qraz, Avstriya) – “Hoqesun” (Norveç)
İlk oyun - 0:2
22:45. "Linfild" (Şimali İrlandiya) - HB (Torshavn, Farer adaları)
İlk oyun - 2:2
22:45. “Spartak” (Trnava, Slovakiya) – “Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan)
İlk oyun - 0:2
22:45. "Osiyek" (Xorvatiya) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan)
İlk oyun - 0:1
22:45. "Aberdin" (Şotlandiya) – “Çixura” (Gürcüstan)
İlk oyun - 1:1
23:00. “Partizan” (Serbiya) – “Konnak” (Uels)
İlk oyun - 1:0
23:00. “Vitoriya” (Portuqaliya) – "Jöness Eş" (Lüksemburq)
İlk oyun - 1:0
23:00. “Kruzaders” (Şimali İrlandiya) – “Vulverhempton” (İngiltərə)
İlk oyun - 0:2
23:15. “Styarnan” (İslandiya) – “Espanyol” (İspaniya)
İlk oyun - 0:4
31 iyul
22:45. "Çukariçki" (Serbiya) – “Molde” (Norveç) - 1:3
İlk oyun - 0:0
30 iyul
19:45. “Linkoln” (Cəbəllütariq) – "Ararat" (Ermənistan) - 1:2
İlk oyun - 0:2
19:45. "Suduva" (Litva) – "Tre Penne" (San-Marino) - 5:0
İlk oyun - 5:0
19:55. "Düdelanj" (Lüksemburq) – "Şkendiya" (Makedoniya) - 1:1
İlk oyun - 2:1
20:00. “Ferronikeli” (Kosovo) – "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - 1:1
İlk oyun – 1:2.
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi