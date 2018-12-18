Tanınmış futbol fristayleri Bakıya gələcək

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Bakı. 18 dekabr. REPORT.AZ/ Tanınmış rusiyalı futbol fristayleri Denis Popkov Bakıya gələcək.
“Report”un məlumatına görə, Jan-Pyer Papen ləqəbli oyunçu Rusiyanın “Street Madness Team” və Milli Futbol Liqasının (MFL) ulduzlarından təşkil olunmuş komandalar arasında oyun üçün Azərbaycana səfər edəcək.
O, qonaq komandanın heyətində yer alacaq.
Qeyd edək ki, dekabrın 22-də keçiriləcək matç saat 18:00-da başlayacaq.
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi