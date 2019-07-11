Moldovada UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Sperantsa" və "Neftçi" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un Kişineuya ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
"Sperantsa": 34. Daniel Avdyuşkin, 4. Maaquera Mendoza, 5. Bolun, 6. Nogueira Barbosa, 9. Ponce Ramirez, 11. Ambasso Eloundou, 15. Pula Perea, 17. İçaka Tiehi, 22. Shetefan Efros, 93. Maksim Yurku, 98. Alişer Mirzoyev
"Neftçi": 1. Səlahət Ağayev (q), 5. Anton Krivotsyuk, 3. Mamadu Mboj, 25. Kiril Petrov, 26. Ömər Buludov, 36. Mamadu Kane, 8. Emin Mahmudov (k), 11. Vangelis Platellas, 28. Stiven-Jozef Monroz, 19. Rauf Əliyev, 10. Dario Frederiko.
Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə bu gün saat 21:00-da baş tutacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi