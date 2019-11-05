Slovakiya yığmasının Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb - SİYAHI

Futbol üzrə Slovakiya milli komandasının Xorvatiya və Azərbaycan yığmaları ilə keçirəcəyi AVRO-2020-nin seçmə mərhələ oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Pavel Hapal qarşıdakı matçlara 24 futbolçu çağırıb.Qapıçılar: Martin Dubravka ("Nyukasl", İngiltərə), Marek Rodak ("Roterham", İngiltərə), Dominik Qrayf ("Slovan", Bratislava)Müdafiəçilər: Peter Pekarik ("Herta", Almaniya), Lyubomir Şatka ("Dunayska Streda", Çexiya), Denis Vavro ("Latsio", İtaliya), Milan Şkriniar ("İnter", İtaliya), Martin Valyent ("Malyorka", İspaniya), Norbert Dyomber ("Peruca", İtaliya), David Hançko ("Fiorentina", İtaliya) Yarımmüdafiəçilər: Stanislav Lobotka ("Selta", İspaniya), Patrik Qroşovski ("Genk", Belçika), Yan Qrequş ("Minnesota Yunayted", ABŞ), Yuray Kuçka ("Parma", İtaliya), Andrey Duda ("Herta", Almaniya), Matuş Bero ("Vitess", Hollandiya), Marek Hamşik ("Taylan Lifan", Çin), Laslo Beneş ("Holştayn", Almaniya), Albert Ruşnak ("Real Solt Leyk", ABŞ), Robert Mak ("Zenit", Rusiya), Lukas Haraşlin ("Legiya", Polşa) Hücumçular: Mixal Düriş ("Anortosis", Kipr), Samuel Mraz ("Krotone", İtaliya), Robert Bojenik ("Jilina")
Qeyd edək ki, Slovakiya noyabrın 16-da Xorvatiyanın qonağı olacaq. Komanda 3 gün sonra Trnavadakı Anton Malatinski stadionunda Azərbaycan yığmasını qəbul edəcək. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi