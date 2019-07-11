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“Səbail” və “Universitatya” komandalarının start heyətləri açıqlanıb

​“Səbail” və “Universitatya” komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Azərbaycanın “Səbail” və Rumıniyanın “Universitatya” komandaları UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk oyunu üçün start heyətlərini açıqlayıblar.

“Report” xəbər verir ki, kollektivlər “ASCO Arena”da keçiriləcək oyuna aşağıdakı “11-lik”lə çıxacaqlar:

“Səbail”: 12. Daniel Bojinovski, 6. Maykl Essyen, 8. Yevgeni Koçuk, 10. Ağabala Ramazanov, 13. Şəhriyar Rəhimov, 14. Rahid Əmirquliyev (K), 21. Eriko Da Silva, 22. Mirabdulla Abbasov, 32. Elvin Yunuszadə, 34. Urfan Abbasov, 91. Bilal Həmdi

“Universitatya”: 13. Mirko Pilyatselli, 5. Boqdan Vetejelu, 6. Renato Keliç, 7. Mixay Roman, 8. Aleksandru Mateyu, 11. Nikuşor Banku (K), 14. Kamer Qaka, 21. Antoni İvanov, 22. Kristian Barbux, 26. Stefan Akka, 27. İvan Martiç

Qeyd edək ki, oyun bu gün saat 20:00-da başlayacaq.

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