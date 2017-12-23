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    “Real Madrid” və “Barselona” komandalarının "El-Klasiko" üçün start heyətləri açıqlanıb

    Matç Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq

    Bakı. 23 dekabr. REPORT.AZ/ Bu gün İspaniya La Liqasının XVII turu çərçivəsində qarşılaşacaq “Real Madrid” və “Barselona” komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

    “Report” xəbər verir ki, əzəli rəqiblər ilin son “El-Klasiko”suna bu “11-lik”lə çıxacaqlar:

    "Real Madrid": Keylor Navas, Dani Karvaxal, Serxio Ramos, Rafael Varan, Marselo, Kazemiro, Toni Kroos, Luka Modriç, Mateo Kovaçiç, Kərim Benzema, Kriştianu Ronaldu

    "Barselona": Mark-Andre ter Ştegen, Serxi Roberto, Tomas Vermalen, Jerar Pike, Jordi Alba, İvan Rakitiç, Serxio Buskets, Andres İnyesta, Paulinyo, Luis Suares, Lionel Messi

    Qeyd edək ki, matç Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

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