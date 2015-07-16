"Real Madrid" ardıcıl üçüncü il dünyanın ən bahalı klubu sayılıb

Bakı. 16 iyul. REPORT.AZ/ "Forbes" jurnalı dünyanın ən bahalı klublarının reytinq siyahısını açıqlayıb. "Report"un məlumatına görə, siyahıya ardıcıl üçüncü il İspaniya "Real Madrid"i başçılıq edir.
Sonrakı iki yeri "Dallas Kovboys" (amerika futbolu) və "Nyu York Yankis" (beysbol) tutur.
Dünyanın ən bahalı klubları (ilk 10-luq - milyard dollarla)
1. "Real Madrid" (futbol) – 3.26
2-3. "Dallas Kovboys" (Amerika futbolu) – 3.2
2-3. "Nyu-York Yankis" (beysbol) – 3.2
4. "Barselona" (futbol) – 3.16
5. "Mançester Yunayted" (futbol) – 3.1
6-7. "Los-Anceles Leykers" (basketbol) – 2.6
6-7. "Nyu-İnqlend Petriots" (Amerika futbolu) – 2.6
8. "Nyu-York Niks" (basketbol) – 2.5
9-10. "Los-Anceles Docers" (beysbol) – 2.4
9-10. "Vaşinqton Redskins" (Amerika futbolu) – 2.4.
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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