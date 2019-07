"Neftçi"dən Rusiya klubuna: "Samovarımızı özümüzlə gətirə bilərik?"

UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində qarşılaşacaq “Neftçi” və Rusiyanın “Arsenal” klubları arasında yazışma olub.

“Report” xəbər verir ki, bakılılar “Twitter”də rəqibini salamlayaraq sual veriblər: “Samovarımızı özümüzlə gətirə bilərik?” Tula təmsilçisinin cavabı isə belə olub: “Samovarı götürün, pryaniklə biz təmin edərik”.

Qeyd edək ki, ilk oyun iyulun 25-də Tulada, cavab görüşü isə avqustun 1-də Bakıda olacaq.

Hey @pfc_arsenal!

Can we bring our own "samovar" with us? :)