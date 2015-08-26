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    ​Malta yığması Azərbaycanla oyun üçün heyətini açıqlayıb - SİYAHI

    Ümumilikdə 27 futbolçu dəvət olunub

    Bakı. 26 avqust. REPORT.AZ/ Malta milli komandasının sentyabrın 3-də səfərdə İtaliya, sentyabrın 6-da isə evdə Azərbaycan millisi ilə keçirəcəyi AVRO-2016-nın seçmə qrup matçları üçün heyəti açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Pyetro Qedin ümumilikdə 27 futbolçu dəvət edib.

    Onlardan 4-ü qapıçı, 9-u müdafiəçi, 9-u yarımmüdafiəçi və 5-i hücumçudur.

    Qapıçılar:

    Henry Bonello - Valletta

    Justin Haber - Birkirkara

    Andrew Hogg - AEL Kalloni

    Glenn Zammit - Sliema

    Müdafiəçilər:

    Andrei Agius - Hibernians

    Steve Borg - ARIS Limassol

    Ryan Camilleri - Valletta

    Johnathan Caruana - Valletta

    Alex Cini - Pembroke

    Alex Muscat - Sliema

    Zach Muscat - Birkirkara

    Joseph Zerafa - Birkirkara

    Clayton Failla - Hibernians

    Yarımmüdafiəçilər:

    Aryton Azzopardi - Tarxien

    Roderick Briffa - Valletta

    Andrew Cohen - Hibernians

    Paul Fenech - Birkirkara

    Dylan Grima - Balzan

    Bjorn Kristensen - Hibernians

    Rowen Muscat - Birkirkara

    Steve Pisani - Floriana

    Gareth Sciberras - Birkirkara

    Hücumçular:

    Alfred Effiong - Balzan

    Michael Mifsud - Sliema

    Jean Pierre Mifsud Triganza - Valletta

    Andre S chembri - Omonia Nicosia

    Terrence Vella - Birkirkara.

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