"Keşlə" Antalyadakı növbəti yoxlama matçında uduzub

Bakı. 20 yanvar. REPORT.AZ/ Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan “Keşlə” komandası bu gün növbəti yoxlama oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, rəqib Serbiyanın Super Liqa təmsilçisi Vranye “Dinamo”su olub.
"Riu Kaya Belek" otelinin futbol meydanında keçirilmiş görüş "Dinamo"nun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.
Oyundan öncə komandalar 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. "Keşlə"nin futbolçuları meydana qollarında qara sarğı ilə çıxıblar.
Qeyd edək ki, “Keşlə” ilk yoxlama görüşündə Özbəkistanın U-23 yığması ilə qolsuz heç-heçə edib. Paytaxt təmsilçisi yanvarın 23-də “Atırau” (Qazaxıstan), iki gün sonra isə “Çertanovo” (Rusiya) ilə qüvvəsini sınayacaq.
Yoxlama oyunu
18:30. "Keşlə" - "Dinamo" (Vranye, Serbiya) - 0:2
Riu Kaya Belek otelinin futbol meydanı.
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