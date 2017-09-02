DÇ-2018-in seçmə qrup mərhələsində VII turun növbəti oyunları keçirilib - VİDEO

Bakı. 2 sentyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində VII turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, C, E və F qruplarında 9 görüş baş tutub.
Azərbaycan milli komandasının yer aldığı qrupda sensasiya baş verməyib. Almaniya Çexiyaya, Şimali İrlandiya isə San Marinoya səfərdə qalib gəlib.
C qrupu
22:45. Çexiya – Almaniya - 1:2
Qollar: Vladimir Darida, 78, Timo Verner, 4, Mats Hummels, 88
22:45. Norveç – Azərbaycan - 2:0
Qol: Coşua Kinq, 32-penalti ilə. Rəşad Sadıqov, 60-öz qapısına
22:45. San Marino – Şimali İrlandiya - 0:3
Qol: Coş Magennis, 71; 75. Stüart Devis, 78-penalti ilə
Xal durumu: Almaniya - 21, Şimali İrlandiya - 16, Çexiya - 9, Norveç - 7, Azərbaycan - 7, San Marino - 0.
E qrupu
20:00. Qazaxıstan – Monteneqro - 0:3
Qollar: Marko Veşoviç, 31. Fatoş Beçiray, 53. Marko Şimiç, 63
22:45. Danimarka – Polşa - 4:0
Qol: Tomas Delani, 16. Andreas Kornelius, 42. Nikolay Yorgensen, 59. Kristian Eriksen, 80
22:45. Rumıniya – Ermənistan - 1:0
Qol: Aleksandru Maksim, 90+1
Yerinə yetirilməyən penalti: Boqdan Stanku, 55
Xal durumu: Polşa - 16, Monteneqro - 13, Danimarka - 13, Rumıniya - 9, Ermənistan - 6, Qazaxıstan - 2
F qrupu
22:45. Litva – Şotlandiya - 0:3
Qollar: Stüart Armstronq, 25. Endi Robertson, 30. Ceyms Makartur, 73
22:45. Malta – İngiltərə - 0:4
Qol: Harri Keyn, 53, 90. Rayan Bertrand, 86, Danny Welbeck, 90
22:45. Slovakiya – Sloveniya - 1:0
Qol: Adam Nemets, 81
Xal durumu: İngiltərə - 17, Slovakiya - 15, Şotlandiya - 11, Sloveniya - 11, Litva - 5, Malta - 0.
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