DÇ-2018: Danimarka və Avstraliya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyadakı dünya çempionatında C qrupunun oyununda üz-üzə gələcək Danimarka və Avstraliya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar ilk dəqiqələrdən aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:
Danimarka: 1. Kasper Şmeyhel, 4. Simon Kyer, 6. Andreas Kristensen, 8. Tomas Deleyni, 9. Nikolay Yorgensen, 10. Kristian Eriksen 14. Henrik Dalsqor, 17. Yens Larsen, 19. Lasse Şone, 20. Yussuf Poulsen, 23. Pione Sisto
Avstraliya: 1. Metyu Rayan, 5. Mark Milliqan, 7. Metyu Leki, 10. Robbi Kruz, 11. Endryu Nabbut, 13. Aaron Muy, 15. Mayl Yedinak, 16. Aziz Behiç, 19. Coş Risdon, 20. Trent Seynsberi, 23. Tom Rogiç
Qeyd edək ki, Samara şəhərindəki eyniadlı arenada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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