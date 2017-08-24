ÇL-də qrup mərhələsinin bütün oyunlarının təqvimi müəyyənləşib - SİYAHI

Bakı. 24 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin bütün oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, "Qarabağ"la yanaşı, Türkiyə "Beşiktaş"ı da ilk görüşünü səfərdə keçirəcək.
Amma onlar fərqli günlərdə oynayacaqlar. İspaniya "Barselona"sı ilə İtaliya "Yuventus"u arasındakı görüş ilk tura təsadüf edəcək. Bu komandalar V turda da üz-üzə gələcəklər.
A qrupu: "Benfika" (Portuqaliya), "Mançester Yunayted" (İngiltərə), "Bazel" (İsveçrə), MOİK (Rusiya)
B qrupu: "Bavariya" (Almaniya), PSJ (Fransa), "Anderlext" (Belçika), "Seltik" (Şotlandiya)
C qrupu: "Çelsi" (İngiltərə), "Atletiko" (İspaniya), "Roma" (İtaliya), "Qarabağ" (AZƏRBAYCAN)
D qrupu: "Yuventus" (İtaliya), "Barselona" (İspaniya), "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Sportinq" (Portuqaliya)
E qrupu: "Spartak" (Rusiya), "Sevilya" (İspaniya), "Liverpul" (İngiltərə), "Maribor" (Sloveniya)
F qrupu: "Şaxtyor" (Ukrayna), "Mançester Siti" (İngiltərə), "Napoli" (İtaliya), "Feyenoord" (Hollandiya)
G qrupu: "Monako" (Fransa), "Portu" (Portuqaliya), "Beşiktaş" (Türkiyə), "Leyptsiq" (Almaniya)
H qrupu: "Real Madrid" (İspaniya), "Borussiya" (Dortmund, Almaniya), "Tottenhem" (İngiltərə), APOEL (Kipr)
I tur
12 sentyabr
"Benfika" - MOİK
"Mançester Yunayted" - "Bazel"
"Bavariya" - "Anderlext"
"Seltik" - PSJ
"Çelsi" - "Qarabağ"
"Roma" - "Atletiko"
"Barselona" - "Yuventus"
"Olimpiakos" - "Sportinq"
13 sentyabr
"Maribor" - "Spartak"
"Liverpul" - "Sevilya"
"Feyenoord" - "Mançester Siti"
"Şaxtyor" - "Napoli"
"Leyptsiq" - "Monako"
"Porto" - "Beşiktaş"
"Real Madrid" - APOEL
"Tottenhem" - "Borussiya" D
II tur
26 sentyabr
"Sevilya" - "Maribor"
"Spartak" - "Liverpul"
"Napoli" - "Feyenoord"
"Mançester Siti" - "Şaxtyor"
"Beşiktaş" - "Leyptsiq"
"Monako" - "Porto"
"Borussiya" D - "Real Madrid"
APOEL - "Tottenhem"
27 sentyabr
"Bazel" - "Benfika"
MOİK - "Mançester Yunayted"
PSJ - "Bavariya"
"Anderlext" - "Seltik"
"Atletiko" - "Çelsi"
"Qarabağ" - "Roma"
"Sportinq" - "Barselona"
"Yuventus" - "Olimpiakos"
III tur
17 oktyabr
"Spartak" - "Sevilya"
"Maribor" - "Liverpul"
"Mançester Siti" - "Napoli"
"Feyenoord" - "Şaxtyor"
"Monako" - "Beşiktaş"
"Leyptsiq" - "Porto"
APOEL - "Borussiya" D
"Real Madrid" - "Tottenhem"
18 oktyabr
MOİK - "Bazel"
"Benfika" - "Mançester Yunayted"
"Anderlext" - PSJ
"Bavariya" - "Seltik"
"Qarabağ" - "Atletiko"
"Çelsi" - "Roma"
"Yuventus" - "Sportinq"
"Barselona" - "Olimpiakos"
IV tur
31 oktyabr
"Bazel" - MOİK
"Mançester Yunayted" - "Benfika"
PSJ - "Anderlext"
"Seltik" - "Bavariya"
"Atletiko" - "Qarabağ"
"Roma" - "Çelsi"
"Sportinq" - "Yuventus"
"Olimpiakos" - "Barselona"
1 noyabr
"Sevilya" - "Spartak"
"Liverpul" - "Maribor"
"Napoli" - "Mançester Siti"
"Şaxtyor" - "Feyenoord"
"Beşiktaş" - "Monako"
"Porto" - "Leyptsiq"
"Borussiya" D - APOEL
"Tottenhem" - "Real Madrid"
V tur
21 noyabr
"Spartak" - "Maribor"
"Sevilya" - "Liverpul"
"Mançester Siti" - "Feyenoord"
"Napoli" - "Şaxtyor"
"Monako" - "Leyptsiq"
"Beşiktaş" - "Porto"
APOEL - "Real Madrid"
"Borussiya" D - "Tottenhem"
22 noyabr
MOİK - "Benfika"
"Bazel" - "Mançester Yunayted"
"Anderlext" - "Bavariya"
PSJ - "Seltik"
"Qarabağ" - "Çelsi"
"Atletiko" - "Roma"
"Yuventus" - "Barselona"
Sportinq" - "Olimpiakos"
VI tur
5 dekabr
"Benfika" - "Bazel"
"Mançester Yunayted" - MOİK
"Bavariya" - PSJ
"Seltik" - "Anderlext"
"Çelsi" - "Atletiko"
"Roma" - "Qarabağ"
"Barselona" - "Sportinq"
"Olimpiakos" - "Yuventus"
6 dekabr
"Maribor" - "Sevilya"
"Liverpul" - "Spartak"
"Feyenoord" - "Napoli"
"Şaxtyor" - "Mançester Siti"
"Leyptsiq" - "Beşiktaş"
"Porto" - "Monako"
"Real Madrid" - "Borussiya" D
"Tottenhem" - APOEL
News DepartmentXəbərin müəllifi
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