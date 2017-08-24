ÇL-də qrup mərhələsinin bütün oyunlarının təqvimi müəyyənləşib - SİYAHI

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Bakı. 24 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin bütün oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

"Report"un məlumatına görə, "Qarabağ"la yanaşı, Türkiyə "Beşiktaş"ı da ilk görüşünü səfərdə keçirəcək.

Amma onlar fərqli günlərdə oynayacaqlar. İspaniya "Barselona"sı ilə İtaliya "Yuventus"u arasındakı görüş ilk tura təsadüf edəcək. Bu komandalar V turda da üz-üzə gələcəklər.

A qrupu: "Benfika" (Portuqaliya), "Mançester Yunayted" (İngiltərə), "Bazel" (İsveçrə), MOİK (Rusiya)

B qrupu: "Bavariya" (Almaniya), PSJ (Fransa), "Anderlext" (Belçika), "Seltik" (Şotlandiya)

C qrupu: "Çelsi" (İngiltərə), "Atletiko" (İspaniya), "Roma" (İtaliya), "Qarabağ" (AZƏRBAYCAN)

D qrupu: "Yuventus" (İtaliya), "Barselona" (İspaniya), "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Sportinq" (Portuqaliya)

E qrupu: "Spartak" (Rusiya), "Sevilya" (İspaniya), "Liverpul" (İngiltərə), "Maribor" (Sloveniya)

F qrupu: "Şaxtyor" (Ukrayna), "Mançester Siti" (İngiltərə), "Napoli" (İtaliya), "Feyenoord" (Hollandiya)

G qrupu: "Monako" (Fransa), "Portu" (Portuqaliya), "Beşiktaş" (Türkiyə), "Leyptsiq" (Almaniya)

H qrupu: "Real Madrid" (İspaniya), "Borussiya" (Dortmund, Almaniya), "Tottenhem" (İngiltərə), APOEL (Kipr)

I tur

12 sentyabr

"Benfika" - MOİK

"Mançester Yunayted" - "Bazel"

"Bavariya" - "Anderlext"

"Seltik" - PSJ

"Çelsi" - "Qarabağ"

"Roma" - "Atletiko"

"Barselona" - "Yuventus"

"Olimpiakos" - "Sportinq"

13 sentyabr

"Maribor" - "Spartak"

"Liverpul" - "Sevilya"

"Feyenoord" - "Mançester Siti"

"Şaxtyor" - "Napoli"

"Leyptsiq" - "Monako"

"Porto" - "Beşiktaş"

"Real Madrid" - APOEL

"Tottenhem" - "Borussiya" D

II tur

26 sentyabr

"Sevilya" - "Maribor"

"Spartak" - "Liverpul"

"Napoli" - "Feyenoord"

"Mançester Siti" - "Şaxtyor"

"Beşiktaş" - "Leyptsiq"

"Monako" - "Porto"

"Borussiya" D - "Real Madrid"

APOEL - "Tottenhem"

27 sentyabr

"Bazel" - "Benfika"

MOİK - "Mançester Yunayted"

PSJ - "Bavariya"

"Anderlext" - "Seltik"

"Atletiko" - "Çelsi"

"Qarabağ" - "Roma"

"Sportinq" - "Barselona"

"Yuventus" - "Olimpiakos"

III tur

17 oktyabr

"Spartak" - "Sevilya"

"Maribor" - "Liverpul"

"Mançester Siti" - "Napoli"

"Feyenoord" - "Şaxtyor"

"Monako" - "Beşiktaş"

"Leyptsiq" - "Porto"

APOEL - "Borussiya" D

"Real Madrid" - "Tottenhem"

18 oktyabr

MOİK - "Bazel"

"Benfika" - "Mançester Yunayted"

"Anderlext" - PSJ

"Bavariya" - "Seltik"

"Qarabağ" - "Atletiko"

"Çelsi" - "Roma"

"Yuventus" - "Sportinq"

"Barselona" - "Olimpiakos"

IV tur

31 oktyabr

"Bazel" - MOİK

"Mançester Yunayted" - "Benfika"

PSJ - "Anderlext"

"Seltik" - "Bavariya"

"Atletiko" - "Qarabağ"

"Roma" - "Çelsi"

"Sportinq" - "Yuventus"

"Olimpiakos" - "Barselona"

1 noyabr

"Sevilya" - "Spartak"

"Liverpul" - "Maribor"

"Napoli" - "Mançester Siti"

"Şaxtyor" - "Feyenoord"

"Beşiktaş" - "Monako"

"Porto" - "Leyptsiq"

"Borussiya" D - APOEL

"Tottenhem" - "Real Madrid"

V tur

21 noyabr

"Spartak" - "Maribor"

"Sevilya" - "Liverpul"

"Mançester Siti" - "Feyenoord"

"Napoli" - "Şaxtyor"

"Monako" - "Leyptsiq"

"Beşiktaş" - "Porto"

APOEL - "Real Madrid"

"Borussiya" D - "Tottenhem"

22 noyabr

MOİK - "Benfika"

"Bazel" - "Mançester Yunayted"

"Anderlext" - "Bavariya"

PSJ - "Seltik"

"Qarabağ" - "Çelsi"

"Atletiko" - "Roma"

"Yuventus" - "Barselona"

Sportinq" - "Olimpiakos"

VI tur

5 dekabr

"Benfika" - "Bazel"

"Mançester Yunayted" - MOİK

"Bavariya" - PSJ

"Seltik" - "Anderlext"

"Çelsi" - "Atletiko"

"Roma" - "Qarabağ"

"Barselona" - "Sportinq"

"Olimpiakos" - "Yuventus"

6 dekabr

"Maribor" - "Sevilya"

"Liverpul" - "Spartak"

"Feyenoord" - "Napoli"

"Şaxtyor" - "Mançester Siti"

"Leyptsiq" - "Beşiktaş"

"Porto" - "Monako"

"Real Madrid" - "Borussiya" D

"Tottenhem" - APOEL