 Yuxarı
    Bağlamaq

    ÇL-də qrup mərhələsinin bütün oyunlarının təqvimi müəyyənləşib - SİYAHI

    Barselona - Yuventus oyunu ilk tura təsadüf edəcək© Report.az

    Bakı. 24 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin bütün oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, "Qarabağ"la yanaşı, Türkiyə "Beşiktaş"ı da ilk görüşünü səfərdə keçirəcək.

    Amma onlar fərqli günlərdə oynayacaqlar. İspaniya "Barselona"sı ilə İtaliya "Yuventus"u arasındakı görüş ilk tura təsadüf edəcək. Bu komandalar V turda da üz-üzə gələcəklər.

    A qrupu: "Benfika" (Portuqaliya), "Mançester Yunayted" (İngiltərə), "Bazel" (İsveçrə), MOİK (Rusiya)

    B qrupu: "Bavariya" (Almaniya), PSJ (Fransa), "Anderlext" (Belçika), "Seltik" (Şotlandiya)

    C qrupu: "Çelsi" (İngiltərə), "Atletiko" (İspaniya), "Roma" (İtaliya), "Qarabağ" (AZƏRBAYCAN)

    D qrupu: "Yuventus" (İtaliya), "Barselona" (İspaniya), "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Sportinq" (Portuqaliya)

    E qrupu: "Spartak" (Rusiya), "Sevilya" (İspaniya), "Liverpul" (İngiltərə), "Maribor" (Sloveniya)

    F qrupu: "Şaxtyor" (Ukrayna), "Mançester Siti" (İngiltərə), "Napoli" (İtaliya), "Feyenoord" (Hollandiya)

    G qrupu: "Monako" (Fransa), "Portu" (Portuqaliya), "Beşiktaş" (Türkiyə), "Leyptsiq" (Almaniya)

    H qrupu: "Real Madrid" (İspaniya), "Borussiya" (Dortmund, Almaniya), "Tottenhem" (İngiltərə), APOEL (Kipr)

    I tur

    12 sentyabr

    "Benfika" - MOİK

    "Mançester Yunayted" - "Bazel"

    "Bavariya" - "Anderlext"

    "Seltik" - PSJ

    "Çelsi" - "Qarabağ"

    "Roma" - "Atletiko"

    "Barselona" - "Yuventus"

    "Olimpiakos" - "Sportinq"

    13 sentyabr

    "Maribor" - "Spartak"

    "Liverpul" - "Sevilya"

    "Feyenoord" - "Mançester Siti"

    "Şaxtyor" - "Napoli"

    "Leyptsiq" - "Monako"

    "Porto" - "Beşiktaş"

    "Real Madrid" - APOEL

    "Tottenhem" - "Borussiya" D

    II tur

    26 sentyabr

    "Sevilya" - "Maribor"

    "Spartak" - "Liverpul"

    "Napoli" - "Feyenoord"

    "Mançester Siti" - "Şaxtyor"

    "Beşiktaş" - "Leyptsiq"

    "Monako" - "Porto"

    "Borussiya" D - "Real Madrid"

    APOEL - "Tottenhem"

    27 sentyabr

    "Bazel" - "Benfika"

    MOİK - "Mançester Yunayted"

    PSJ - "Bavariya"

    "Anderlext" - "Seltik"

    "Atletiko" - "Çelsi"

    "Qarabağ" - "Roma"

    "Sportinq" - "Barselona"

    "Yuventus" - "Olimpiakos"

    III tur

    17 oktyabr

    "Spartak" - "Sevilya"

    "Maribor" - "Liverpul"

    "Mançester Siti" - "Napoli"

    "Feyenoord" - "Şaxtyor"

    "Monako" - "Beşiktaş"

    "Leyptsiq" - "Porto"

    APOEL - "Borussiya" D

    "Real Madrid" - "Tottenhem"

    18 oktyabr

    MOİK - "Bazel"

    "Benfika" - "Mançester Yunayted"

    "Anderlext" - PSJ

    "Bavariya" - "Seltik"

    "Qarabağ" - "Atletiko"

    "Çelsi" - "Roma"

    "Yuventus" - "Sportinq"

    "Barselona" - "Olimpiakos"

    IV tur

    31 oktyabr

    "Bazel" - MOİK

    "Mançester Yunayted" - "Benfika"

    PSJ - "Anderlext"

    "Seltik" - "Bavariya"

    "Atletiko" - "Qarabağ"

    "Roma" - "Çelsi"

    "Sportinq" - "Yuventus"

    "Olimpiakos" - "Barselona"

    1 noyabr

    "Sevilya" - "Spartak"

    "Liverpul" - "Maribor"

    "Napoli" - "Mançester Siti"

    "Şaxtyor" - "Feyenoord"

    "Beşiktaş" - "Monako"

    "Porto" - "Leyptsiq"

    "Borussiya" D - APOEL

    "Tottenhem" - "Real Madrid"

    V tur

    21 noyabr

    "Spartak" - "Maribor"

    "Sevilya" - "Liverpul"

    "Mançester Siti" - "Feyenoord"

    "Napoli" - "Şaxtyor"

    "Monako" - "Leyptsiq"

    "Beşiktaş" - "Porto"

    APOEL - "Real Madrid"

    "Borussiya" D - "Tottenhem"

    22 noyabr

    MOİK - "Benfika"

    "Bazel" - "Mançester Yunayted"

    "Anderlext" - "Bavariya"

    PSJ - "Seltik"

    "Qarabağ" - "Çelsi"

    "Atletiko" - "Roma"

    "Yuventus" - "Barselona"

    Sportinq" - "Olimpiakos"

    VI tur

    5 dekabr

    "Benfika" - "Bazel"

    "Mançester Yunayted" - MOİK

    "Bavariya" - PSJ

    "Seltik" - "Anderlext"

    "Çelsi" - "Atletiko"

    "Roma" - "Qarabağ"

    "Barselona" - "Sportinq"

    "Olimpiakos" - "Yuventus"

    6 dekabr

    "Maribor" - "Sevilya"

    "Liverpul" - "Spartak"

    "Feyenoord" - "Napoli"

    "Şaxtyor" - "Mançester Siti"

    "Leyptsiq" - "Beşiktaş"

    "Porto" - "Monako"

    "Real Madrid" - "Borussiya" D

    "Tottenhem" - APOEL

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi