Bakı. 16 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün UEFA Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq. "Report" xəbər verir ki, 36 qarşılaşmanın hamısı eyni gündə keçiriləcək. "Qarabağ"ın Avropa Liqasındakı rəqibi də bəlli olacaq. Ağdam təmsilçisi pley-offda “Şerif” (Moldova) – “Valür” (İslandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu komandalar arasındakı ilk oyun Moldova komandasının 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Türkiyənin "Beşiktaş" klubu səfərdə Avstriya LASK-ı ilə üz-üzə gələcək. İstanbul təmsilçisi ilk matçda rəqibini 1:0 hesabı ilə üstələyib. Türkiyənin digər klubu "Başakşehir" isə İngiltərədə "Börnli"nin qonağı olacaq. Bu komandalar arasındakı ilk görüş qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

Avropa Liqası, III təsnifat mərhələsi

cavab oyunları

18:00. "Kayrat” (Qazaxıstan) - "Siqma” (Çexiya)

İlk oyun - 0:2

19:30. AEK (Larnaka, Kipr) - "Şturm” (Avsriya)

İlk oyun - 2:0

20:00.HİK (Finlandiya) - "Olimpiya” (Lyublyana, Sloveniya)

İlk oyun - 0:3

20:30. "Universitatya” (Rumıniya) - "Leyptsiq” (Almaniya)

İlk oyun - 1:3

20:30. "Kopenhagen” (Danimarka) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan)

İlk oyun - 2:1

21:00. MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - "Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)

İlk oyun - 2:2

21:00.ÇFR (Rumıniya) - "Alaşkert" (Ermənistan)

İlk oyun - 2:0

21:00. "Mityullan" (Danimarka) - TNS (Uels)

İlk oyun - 2:0

21:00. "Proqres” (Lüksemburq) - UFA (Rusiya)

İlk oyun - 1:2

21:00. "Kukesi” (Albaniya) - "Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan)

İlk oyun - 2:5

21:00. Mölde (Norveç) - "Haybernian” (Şotlandiya)

İlk oyun - 0:0

21:00. "Suduva” (Litva) - "Spartak” (Yurmala, Latviya)

İlk oyun - 1:0

21:00. "Jalgiris” (Litva) - "Sevilya" (İspaniya)

İlk oyun - 0:1

21:00. "Zenit” (Rusiya) - "Dinamo” (Minsk, Belarus)

İlk oyun - 0:4

21:30. "Lütsern" (İsveçrə) - "Olimpiakos” (Yunanıstan)

İlk oyun - 0:4

21:30. "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Pünik” (Ermənistan)

İlk oyun - 0:0

21:45. "Dinamo” (Brest, Belarus) - "Apollon” (Kipr)

İlk oyun - 0:4

21:45. LASK (Avstriya) - "Beşiktaş"

İlk oyun 0:1

22:00. "Atalanta” (İtaliya) - "Hapoel” (Hayfa, İsrail)

İlk oyun - 4:1

22:00. "Bazel” (İsveçrə) - "Vitess” (Hollandiya)

İlk oyun - 1:0

22:00. "Bröndbü” (Danimarka) - "Spartak” (Subotitsa, Serbiya)

İlk oyun - 2:0

22:00. "Düdelanj” (Lüksemburq) - "Legiya” (Polşa)

İlk oyun - 2:1

22:00. "Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) - "Lüdoqorets” (Bolqarıstan)

İlk oyun - 0:1

22:15. "Lex” (Polşa) - "Genk” (Belçika)

İlk oyun - 0:2

22:15. "Maribor” (Sloveniya) - "Reyncers” ("Şotlandiya”)

İlk oyun - 1:3

22:30. "Styaua” (Rumıniya) - "Hayduk” (Xorvatiya)

İlk oyun - 0:0

22:30. "Feyenoord” (Hollandiya) - "Trençin” (Slovakiya)

İlk oyun - 0:4

22:30. "Gent” (Belçika) - "Yagelloniya” (Polşa)

İlk oyun - 1:0

22:30. "Partizan” (Serbiya) - "Norşellan” (Danimarka)

İlk oyun - 2:1

22:30. "Rapid” (Avstriya) - "Slovan” (Liberets, Slovakiya)

İlk oyun - 2:1

22:45. "Bordo” (Fransa) - "Mariupol” (Ukrayna)

İlk oyun - 3:1

22:45. "Börnli” (İngiltərə) - "Başakşehir” (Türkiyə)

İlk oyun - 0:0

22:45. "Riyeka” (Xorvatiya) - "Sarpsborq” (Norveç)

İlk oyun - 1:1

22:45. "Rusenborq” (Norveç) - "Kork Siti” (İrlandiya)

İlk oyun - 2:0

23:00. "Valür” (İslandiya) - "Şerif" (Moldova)

İlk oyun - 0:1

23:30. "Braqa” (Portuqaliya) - "Zarya” (Ukrayna)

İlk oyun - 1:1