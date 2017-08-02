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    Bu gün Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq

    Baş tutacaq 14 matçdan sonra pley-offa vəsiqə qazanacaq bütün komandalar müəyyənləşəcək

    Bakı. 2 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq. 

    “Report”un məlumatına görə, baş tutacaq 14 matçdan sonra pley-offa vəsiqə qazanacaq bütün komandalar müəyyənləşəcək.

    Türkiyə təmsilçisi “Başakşehir” səfərdə heç-heçə etdiyi “Brügge”ni qonaq edəcək. İlk oyunlarında bərabərlik qeydə alınan “Rusenborq” (Norveç) - “Seltik” (Şotlandiya) və “Ayaks” (Hollandiya) - “Nitsa” (Fransa) qarşılaşmaları da gərgin mübarizə vəd edir.

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin püşkatması avqustun 4-də keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    III təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

    2 avqust

    21:00. MOİK (Moskva, Rusiya) - AEK (Yunanıstan)

    İlk oyun – 2:0

    21:00. BATE (Belarus) - “Slaviya” (Praqa, Çexiya)

    İlk oyun – 0:1

    21:00. APOEL (Kipr) - “Vitorul” (Rumıniya)

    İlk oyun – 0:1

    21:45. “Başakşehir” (Türkiyə) - “Brügge” (Belçika)

    İlk oyun – 3:3

    22:00. “Kopenhagen” (Danimarka) - “Vardar” (Makedoniya)

    İlk oyun - 0:1

    22:15. “Viktoriya” (Çexiya) - “Styaua” (Rumıniya)

    İlk oyun - 2:2

    22:15. “Yanq Boyz” (İsveçrə) - “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna)

    İlk oyun – 1:3

    22:30. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Hapoel” (Beer Şeva, İsrail)

    İlk oyun – 0:2

    22:30. “Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Maribor” (Sloveniya)

    İlk oyun – 0:1

    22:45. “Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Partizan” (Serbiya)

    İlk oyun – 3:1

    22:45. “Legiya” (Polşa) - “Astana” (Qazaxıstan)

    İlk oyun – 1:3

    22:45. “Riyeka” (Xorvatiya) - “Zalsburq” (Avstriya)

    İlk oyun – 1:1

    22:45. “Rusenborq” (Norveç) - “Seltik” (Şotlandiya)

    İlk oyun – 0:0

    22:45. “Ayaks” (Hollandiya) - “Nitsa” (Fransa)

    İlk oyun – 1:1

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