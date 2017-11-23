Bu gün Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək

Bakı. 23 noyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək.
“Report” xəbər verir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində ümumilikdə 24 matç baş tutacaq.
Artıq Kiyev “Dinamo”su, “Styaua”, “Arsenal”, “Latsio” və “Zenit” 1/16 finala vəsiqəni erkən təyin ediblər. Baş tutacaq növbəti görüşlərdən sonra daha 19 komandanın - “Vilyarreal”, “Astana”, “Partizan”, “Lüdoqorets”, “Braqa”, “Milan”, AEK, “Atalanta”, “Lion”, “Kopenhagen”, “Şerif”, “Viktoriya”, “Srvena Zvezda”, “Zalsburq”, “Marsel”, “Ostersun”, “Zarya”, “Nitsa” və “Real Soseydad”ın anoloji uğuru təkrarlamaq imkanı var.
“Vardar”, “Makkabi” və “Everton” isə pley-offa yüksəlmək şansını itirib.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, V tur
23 noyabr
A qrupu
20:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Vilyarreal" (İspaniya)
00:05. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)
Xal durumu: "Vilyarreal" - 8, "Astana" - 7, "Slaviya" - 5, "Makkabi" - 1.
B qrupu
00:05. "Partizan" (Serbiya) - “Yanq Boyz" (İsveçrə)
00:05. "Skenderbeu" (Albaniya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
Xal durumu: "Dinamo" - 10, "Partizan" - 5, "Yanq Boyz" - 3, "Skenderbeu" - 2.
C qrupu
00:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Hoffenhaym" (Almaniya)
00:05. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Başakşehir" (Türkiyə)
Xal durumu: "Lüdoqorets" - 8, "Braqa" - 7, "Hoffenhaym" - 4, "Başakşehir" - 2.
D qrupu
00:05. "Milan"(İtaliya) - "Austriya" (Avstriya)
00:05. AEK (Yunanıstan) - "Riyeka"(Xorvatiya)
Xal durumu: "Milan" - 8, AEK - 6, "Austriya" - 4, "Riyeka" -3.
E qrupu
00:05. "Everton" (İngiltərə) - "Atalanta" (İaliya)
00:05. "Lion" (Fransa) - "Apollon"(Kipr)
Xal durumu: "Atalanta"- 8, "Lion" - 8, "Apollon" - 3, "Everton" - 1.
F qrupu
00:05. "Şerif" (Moldova) - "Zlin" (Çexiya)
22:00. "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Kopenhagen" (Danimarka)
Xal durumu: "Kopenhagen" - 6, "Şerif" - 6, "Lokomotiv" - 5, "Zlin" 2.
G qrupu
22:00. "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - "Styaua" (Rumıniya)
22:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)
Xal durumu: "Styaua" - 10, "Viktoriya" - 6, "Hapoel" - 4, "Luqano" - 3.
H qrupu
22:00. BATE (Belarus) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
22:00. "Köln" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)
Xal durumu: "Arsenal" - 10, "Srvena Zvezda" - 5, BATE - 4, "Köln" - 3.
I qrupu
22:00. "Zalsburq" (Avstriya) - "Gimaraynş" (Portuqaliya)
22:00. "Konyaspor" (Türkiyə) - "Marsel" (Fransa)
Xal durumu: "Zalsburq" - 8, "Marsel" - 6, "Konyaspor" - 4. "Gimaraynş" - 4.
J qrupu
22:00. "Ostersun" (İsveç) - "Zarya" (Ukrayna)
22:00. "Atletik" (İspaniya) - "Herta" (Almaniya)
Xal durumu: "Ostersun" - 7, "Zarya" - 6, "Atletik" - 5, "Herta" - 4.
K qrupu
22:00. "Latsio" (İtaliya) - "Vitess" (Hollandiya)
22:00. "Nitsa" (Fransa) - "Zülte-Varegem" (Belçika)
Xal durumu: "Latsio" - 12, "Nitsa" - 6, "Zülte-Varegem" - 4, "Vitess" - 1.
L qrupu
22:00. "Zenit" (Rusiya) - "Vardar" (Makedoniya)
22:00. "Rusenborq" (Norveç) - "Real Soseydad" (İspaniya)
Xal durumu: "Zenit" - 10, "Real Soseydad" - 9, "Rusenborq" - 4, "Vardar" - 0.
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi
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