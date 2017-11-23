Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся игры 5 тура Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, в различных странах Старого Света состоятся 24 матча.

Киевское “Динамо”, “Стяуа”, “Арсенал”, “Лацио” и “Зенит” досрочно завоевали путевки в 1/16 финала второго по значимости турнира Старого Света. После сегодняшних игр станут известны имена еще 19 команд -“Вильяреал”, “Астана”, “Партизан”, “Людогорец”, “Брага”, “Милан”, AEK, “Аталанта”, “Лион”, “Копенгаген”, “Шериф”, “Виктория”, “Црвена Звезда”, “Зальцбург”, “Марсель”, “Остерсун”, “Заря”, “Ницца” и “Реал Сосьедад” очень близки к повторению аналогичного успеха.

“Вардар”, “Маккаби” и “Эвертон” потеряли шансы пробиться в раунд плэй-офф.

Лига Европы

Групповой раунд, Vтур

23 ноября

Группа A

20:00. "Астана" (Казахстан) - "Вильяреал" (Испания)

00:05. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Славия" (Прага, Чехия)

Набранные очки: "Вильяреал" - 8, "Астана" - 7, "Славия" - 5, "Маккаби" - 1.

Группа B

00:05. "Партизан" (Сербия) - “Янг Бойз" (Швейцария)

00:05. "Скендербеу" (Албания) - "Динамо" (Киев, Украина)

Набранные очки: "Динамо" - 10, "Партизан" - 5, "Янг Бойз" - 3, "Скендербеу" - 2.

Группа C

00:05. "Брага" (Португалия) - "Хоффенхайм" (Германия)

00:05. "Людогорец" (Болгария) - "Башакшехир" (Турция)

Набранные очки: "Людогорец" - 8, "Брага" - 7, "Хоффенхайм" - 4, "Башакшехир" - 2.

Группа D

00:05. "Милан"(Италия) - "Аустрия" (Австрия)

00:05. AEK (Греция) - "Риека"(Хорватия)

Набранные очки: "Милан" - 8, AEK - 6, "Аустрия" - 4, "Риека" -3.

Группа E

00:05. "Эвертон" (Англия) - "Аталанта" (Италия)

00:05. "Лион" (Франция) - "Аполлон"(Кипр)

Набранные очки: "Аталанта"- 8, "Лион" - 8, "Аполлон" - 3, "Эвертон" - 1.

Группа F

00:05. "Шериф" (Молдова) - "Злин" (Чехия)

22:00. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Копенгаген" (Дания)

Набранные очки: "Копенгаген" - 6, "Шериф" - 6, "Локомотив" - 5, "Злин" 2.

Группа G

22:00. "Виктория" (Плзен, Чехия) - "Стяуа" (Румыния)

22:00. "Лугано" (Швейцария) - "Хапоэл" (Беер-Шева, Израиль)

Набранные очки: "Стяуа" - 10, "Виктория" - 6, "Хапоэл" - 4, "Лугано" - 3.

Группа H

22:00. BATE (Беларусь) - "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00. "Кёльн" (Германия) - "Арсенал" (Англия)

Набранные очки: "Арсенал" - 10, "Црвена Звезда" - 5, BATE - 4, "Кёльн" - 3.

Группа I

22:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Гимарайнш" (Португалия)

22:00. "Коньяспор" (Турция) - "Марсель" (Франция)

Набранные очки: "Зальцбург" - 8, "Марсель" - 6, "Коньяспор" - 4. "Гимарайнш" - 4.

Группа J

22:00. "Остерсун" (Швеция) - "Заря" (Украина)

22:00. "Атлетик" (Испания) - "Герта" (Германия)

Набранные очки: "Остерсун" - 7, "Заря" - 6, "Атлетик" - 5, "Герта" - 4.

Группа K

22:00. "Лацио" (Италия) - "Витесс" (Голландия)

22:00. "Ницца" (Франция) - "Зулте-Варегем" (Бельгия)

Набранные очки: "Лацио" - 12, "Ницца" - 6, "Зулте-Варегем " - 4, "Витесс" - 1.

Группа L

22:00. "Зенит" (Россия) - "Вардар" (Македония)

22:00. "Русенборг" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

Набранные очки: "Зенит" - 10, " Реал Сосьедад" - 9, "Русенборг" - 4, "Вардар" - 0.