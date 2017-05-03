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    Azərbaycanın qadın güləşçisi Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - VİDEO

    Tatyana Omelçenko ölkənin aktivinə dördüncü medalı yazdırıb

    Bakı. 3 may. REPORT.AZ/ Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən Avropa çempionatının ikinci günündə Azərbaycanın 4 güləşçisi mübarizə aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, 65 kq və 97 kq çəki dərəcələrində sərbəst, 53 kq və 60 kq çəkidə isə qadın güləşçilər çıxış edib. Onlardan yalnız biri fəxri kürsüyə yüksələ bilib. Tatyana Omelçenko (60 kq) bürünc medala sahib olub. Gitinomaqomed Hacıyev (65 kq) isə bürünc medal görüşündə uduzaraq, 5-ci yerlə kifayətlənib.

    Bununla da Azərbaycan güləşçilərinin Avropa çempionatında qazandıqları medalların sayı 4-ə yüksəlib. İlk yarış günündə Mariya Stadnik (48 kq) və Giorgi Edişeraşvili (57 kq) qızıl, Aleksandr Qostiyev (86 kq) isə gümüş medala sahib olub.

    Avropa çempionatı

    3 may

    Kişilər

    65 kq

    Bürünc medal görüşü. Gitinomaqomed Hacıyev - Zurabi Yakobişvili (Gürcüstan) - 4:9

    Təsəlliverici görüş. Elbrus Çertkoev (Slovakiya) - Gitinomaqomed Hacıyev - 6:8

    1/4 final. İlyas Bekbulatov (Rusiya) - Gitinomaqomed Hacıyev - 10:0

    1/8 final. Gitinomaqomed Hacıyev - Kristof Bienkovski (Polşa) - 4:1

    97 kq

    1/4 final. Elizbar Odikadze (Gürcüstan) - Aslanbek Alborov - 4:1

    1/8 final. Aslanbek Alborov - Georgi Ketoev (Ermənistan) - 11:1

    1/16 final. Eqzon Şala (Albaniya) - Aslanbek Alborov - 0:10

    Qadınlar

    53 kq

    1/4 final. Anjela Doroqan - Vanesa Kaladzinskaya (Belarus) - 2:7

    1/8 final. Estera Dobre (Rumıniya) - Anjela Doroqan - 2:8

    60 kq

    Bürünc medal görüşü. Anhelina Lysak (Ukrayna) - Tatyana Omelçenko - 3:8

    1/2 final. Anastasiya Qriqoryeva (Latviya) - Tatyana Omelçenko - 11:1

    1/4 final. Madzina Sidakova (Belarus) - Tatyana Omelçenko - 0:10

    1/8 final. Aqnieszka Silviya Krol (Polşa) - Tatyana Omelçenko - 0:2 (tuşe)

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