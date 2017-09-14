 Yuxarı
    Bağlamaq

    Azərbaycan Premyer Liqasında V turun proqramı açıqlanıb

    Qarabağ Kəpəzi Respublika stadionunda qəbul edəcək

    Bakı. 14 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Premyer Liqasında 5-ci turun oyun cədvəli açıqlanıb. 

    "Report"un Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, "Qarabağ" "Kəpəz"i "Azərsun Arena"da deyil, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda qəbul edəcək. 

    4 görüşün hamısı Bakıda olacaq. Bütün qarşılaşmalar “CBC Sport” kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

    16 sentyabr (şənbə)

    “İnter” – “Sumqayıt”

    “İnter Arena”, 16:30

    “Neftçi” – “Zirə”

    “Bakcell Arena”, 19:00

    17 sentyabr (bazar)

    “Səbail” – “Qəbələ”

    “Dalğa Arena”, 21:00

    “Qarabağ” – “Kəpəz”

    Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, 18:30

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi