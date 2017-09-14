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    Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start veriləcək

    12 qrupda 48 komanda mübarizə aparacaq

    Bakı. 14 sentyabr. REPORT.AZ/ Bu gün 2017-2018-si illər mövsümü üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, 12 qrupda yer alan 48 komanda arasında Türkiyənin 2 təmsilçisi də var.

    Onlardan "Başakşehir" Bolqarıstan "Lüdoqorets"ini qəbul edəcək. "Konyaspor" isə Fransada "Marsel"in qonağı olacaq. Postsovet məkanından isə Rusiyanın "Lokomotiv" (Moskva) və "Zenit", Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) və "Zarya" (Luqansk), Belarusun BATE, Moldovanın "Şerif", Qazaxıstanın "Astana" komandaları qrupa düşüb. "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında mübarizədən kənarlaşdırdığı "Şerif" Çexiya "Zlin"inə qonaq olacaq, Danimarka "Kopenhagen"i isə məhz "Lokomotiv"i qəbul edəcək.

    Azərbaycan isə son 4 mövsümdə ilk dəfə Avroliqanın qrup mərhələsində təmsil olunmayacaq.

    A qrupu

    21:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

    21:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan)

    B qrupu

    21:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya)

    21:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya)

    C qrupu

    21:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)

    21:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya)

    D qrupu

    21:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan)

    21:00. "Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya)

    E qrupu

    21:00. "Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa)

    21:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə)

    F qrupu

    21:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

    21:00. "Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova)

    G qrupu

    23:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

    23:05. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə)

    H qrupu

    23:05. "Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya)

    23:05. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus)

    İ qrupu

    23:05. "Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya)

    23:05. "Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə)

    J qrupu

    23:05. "Herta" (Almaniya) - "Atletik" (Yunanıstan)

    23:05. "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç)

    K qrupu

    23:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya)

    23:05. "Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa)

    L qrupu

    23:05. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç)

    23:05. "Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya)

    Qeyd edək ki, oyunların başlama saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.

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