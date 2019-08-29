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Avropa Liqasında qrup mərhələsinə vəsiqə qazanan sonuncu komandalar müəyyənləşəcək - AFİŞA

Avropa Liqasında qrup mərhələsinin son iştirakçıları bilinir - AFİŞA

Bu gün UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulacaq.

"Report"un məlumatına görə, cavab oyunlarının yekununda qrup mərhələsinə vəsiqə qazanan son 21 komandanın adı müəyyənləşəcək. 

Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qarabağ" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Şimali İrlandiya "Linfild"ini qəbul edəcək.

Türkiyənin "Trabzonspor" komandası evdə Çexiya "Sparta"sı ilə üz-üzə gələcək. Azərbaycanlı futbolçu Ayaz Quliyevin çıxış etdiyi Rusiya "Spartak"ı isə Portuqaliya "Braqa"sı ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

Avropa Liqası

Pley-off mərhələsi, cavab oyunları

20:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Linfild" (Şotlandiya)

İlk oyun - 2:3

20:45. "Riqa" (Latviya) - "Kopenhagen" (Danimarka)

İlk oyun - 1:3

21:00. AİK (İsveç) - "Seltik" (Şotlandiya)

İlk oyun - 0:2

21:00. “Apollon” (Kipr) - PSV (Hollandiya)

İlk oyun - 0:3

21:00. BATE (Belarus) - "Astana" (Qazaxıstan)

İlk oyun - 0:3

21:00. “Bney Yehuda” (İsrail) - “Malmö” (İsveç)

İlk oyun - 0:3

21:00. "Mölde" (Norveç) - "Partizan" (Serbiya)

İlk oyun - 1:2

21:00. PAOK (Yunanıstan) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya)

İlk oyun - 0:1

21:00. “Zarya” (Luqansk, Ukrayna) - “Espanyol” (İspaniya)

İlk oyun - 1:3

21:15. "Spartak" (Moskva, Rusiya) - "Braqa" (Portuqaliya)

İlk oyun - 0:1

21:30. “Hapoel Beer-Şeva” (İsrail) - “Feyenoord” (Hollandiya)

İlk oyun - 0:3

21:30. “Antverpen” (Belçika) - AZ (Alkmaar, Hollandiya)

İlk oyun - 1:1

21:30. "Trabzonspor" (Türkiyə) - AEK (Afina, Yunanıstan)

İlk oyun - 3:1

22:00. "Düdelanj" (Lüksemburq) - "Ararat" (Ermənistan)

İlk oyun - 1:2

22:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Suduva" (Litva)

İlk oyun - 0:0

22:00. “Riyeka” (Xorvatiya) - “Gent” (Belçika)

İlk oyun - 1:2

22:15. "Maribor" (Sloveniya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)

İlk oyun - 0:0

22:30. “Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya) - “Strasburq” (Fransa)

İlk oyun - 0:1

22:45. “Reyncers” (Şotlandiya) - "Legiya" (Polşa)

İlk oyun - 0:0

22:45. “Vulverhempton” (İngiltərə) - "Torino" (İtaliya)

İlk oyun - 3:2

23:00. "Vitoriya" (Gimaraynş, Portuqaliya) - "Styaua" (Rumıniya)

İlk oyun - 0:0 

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