Avropa Liqasında növbəti turun oyunları keçirilib

Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində V turun oyunları keçirilib.
12 qrupda keçirilən 24 qarşılaşmada bu nəticələr qeydə alınıb:
A qrupu
"Molde" (Norveç) - "Fənərbaxça" (Türkiyə)-0:2
"Seltik" (Şotlandiya) - "Ayaks" (Hollandiya)-1:2
B qrupu
"Rubin" (Kazan, Rusiya) - "Sion" (İsveçrə)-2:0
"Liverpul" (İngiltərə) - "Bordo" (Fransa)-2:1
C qrupu
Krasnodar" (Rusiya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)-1:0
PAOK (Yunanıstan) - "Qəbələ" (Azərbaycan)-0:0
D qrupu
"Brügge" (Belçika) - "Napoli" (İtaliya)-0:1
"Legiya" (Polşa) - "Midtyullan" (Danimarka)-1:0
E qrupu
"Dinamo" (Minsk, Belarus) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)-1:0
"Vilyarreal" (İspaniya) - "Rapid" (Avstriya)-1:0
F qrupu
"Marsel" (Fransa) - "Qroningen" (Hollandiya)-2:1
"Braqa" (Portuqaliya) - "Liberets" (Çexiya)-2:1
G qrupu
"Latsio" (İtaliya) - "Dnepr" (Ukrayna)-2:1
"Rusenborq" (Norveç) - "Sent-Etyen" (Fransa)-1:1
H qrupu
“Beşiktaş” (Türkiyə) - "Skenderbeu" (Albaniya)-2:0
"Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Sportinq" (Portuqaliya)-1:4
İ qrupu
"Belenenşeş" (Portuqaliya) - "Lex" (Polşa)-0:0
"Bazel" (İsveçrə) - Fiorentina" (İtaliya)-2:2
J qrupu
"Qarabağ" (Azərbaycan) - “Tottenhem" (İngiltərə)-0:1
"Monako" (Fransa) - "Anderlext" (Belçika)-0:2
K qrupu
"Şalke" (Almaniya) - APOEL (Kipr)-1:0
"Sparta" (Çexiya) - “Asteras Tripolis" (Yunanıstan)-1:0
L qrupu
"AZ Alkmaar" (Hollandiya) - “Partizan" (Serbiya)-1:2
"Auqsburq" (Almaniya) - "Atletik" (Bilbao, İspaniya)-2:3
News DepartmentXəbərin müəllifi
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