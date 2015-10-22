Bu gün ​Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək

22 oktyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək. "Report"un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 görüş baş tutacaq.
Türkiyənin "Fənərbağça" klubu A qrupunda Hollandiya "Ayaks"ını qəbul edəcək. Hazırda 1 xalla qrup sonuncusu olan İstanbul təmsilçisi vəziyyətini düzəltmək üçün doğma azarkeş önündə mütləq qələbə qazanmalıdır. Qrupun digər oyununda isə Norveç "Molde"si - "Qarabağ"ı Çempionlar Liqasından kənarlaşdırmış Şotlandiya "Seltik"i ilə qarşılaşacaq.
Türkiyənin daha bir təmsilçisi "Beşiktaş" H qrupunun oyununda Rusiyada "Lokomotiv"inin qonağı olacaq. İstanbul klubu səfər matçında 3 xal qazanacağı təqdirdə, hazırda 6 xalla qrup lideri olan rusiyalıları 1 xal qabaqlayacaq və birinci pilləyə yüksələcək. Qrupun digər oyununda Portuqaliya "Sportinq"i Albaniya "Skenderbeu"sunu qəbul edəcək.
C qrupunda "Qəbələ" Bakıda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunu sınağa çəkəcək. Qrupun digər görüşü Yunanıstanda keçiriləcək. Burada yerli PAOK Rusiya "Krasnodar"ı ilə üz-üzə gələcək. J qrupunda mübarizə aparan "Qarabağ" Fransada "Monako" ilə qarşılaşacaq. İngiltərə "Tottenhem"i isə Belçikada "Anderlext"lə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Avropa Liqası, III tur
A qrupu
00:05. "Molde" (Norveç) - "Seltik" (Şotlandiya)
Baş hakim: Vladislav Bezborodov (Rusiya)
Molde. Molde Stadionu
00:05. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ayaks" (Hollandiya)
Baş hakim: David Fernándes Borbalan (İspaniya)
İstanbul. Şükrü Saracoğlu Stadionu
B qrupu
00:05. "Liverpul" (İngiltərə) - "Rubin" (Rusiya)
Baş hakim: Robert Şerqenhofer (Avstriya)
Liverpul. "Enfild" Stadionu
00:05. "Bordo" (Fransa) - "Son" (İsveçrə)
Baş hakim: Aleksandr Stavrev (Makedoniya)
Bordo. Bordo Stadionu
C qrupu
20:00. "Qəbələ" (Azərbaycan) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
Baş hakim: İvan Bebek (Xorvatiya)
Bakı. "Bakcell Arena"
00:05. PAOK (Yunanıstan) - "Krasnodar" (Rusiya)
Baş hakim: Stefan Yuxannesson (İsveçrə)
Saloniki. Tumba Stadionu
D qrupu
00:05. "Legiya" (Polşa) - "Brügge" (Belçika)
Baş hakim: Harald Leçner (Avstriya)
Varşava. "Pepsi Arena"
00:05. "Mityulland" (Danimarka) - "Napoli" (İtaliya)
Baş hakim: Serdar Gözübüyük (Hollandiya)
Heminq. "Heminq Arena"
E qrupu
00:05. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Dinamo" (Belarus)
Baş hakim: Sergey Boyko (Ukrayna)
Vilyarreal. "Estadio El Madriqal"
00:05. "Rapid" (Avstriya) - "Viktoriya" (Çexiya)
Baş hakim: Krayq Pavson (İngiltərə)
Vena. Ernst-Happel Stadionu
F qrupu
00:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Marsel" (Fransa)
Baş hakim: Aleksandr Tudor (Rumıniya)
Braqa. Munikipal de Braqa Stadionu
00:05. "Slovan" (Çexiya) - "Qroningen" (Hollandiya)
Baş hakim: Kristian Dinqert (Almaniya)
Liberets. "U Nisu" Stadionu
G qrupu
22:00. "Latsio" (İtaliya) - "Rusenborq" (Norveç)
Baş hakim: Pavel Gil (Polşa)
Roma. Olimpiko Stadionu
22:00. "Dnepr" (Ukrayna) - "Sent-Etyen" (Fransa)
Baş hakim: Alon Yefet (İsrail)
Dnipropetrovsk. "Dnepr Arena"
H qrupu
22:00. "Lokomotiv" (Rusiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə)
Baş hakim: Serj Qyumenni (Belçika)
Moskva. "Lokomitov" Stadionu
22:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Skenderbeu" (Albaniya)
Baş hakim: Klayton Pisani (Malta)
Lissabon. Joze Alvalade adına stadionu
İ qrupu
22:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Belenensiş" (Portuqaliya)
Baş hakim: Li Evans (Uels)
Bazel. "Yakob-Park"
22:00. "Fiorentina" (İtaliya) - "Lex" (Polşa)
Baş hakim: Gediminas Mazeyka (Litva)
Florensiya. Artemio Françi Stadionu
J qrupu
22:00. "Monako" (Fransa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
Baş hakim: Yakob Kehlet (Danimarka)
Monako. II Lui Stadionu
22:00. "Anderlext" (Belçika) - "Tottenhem" (İngiltərə)
Baş hakim: Pol van Boekel (Hollandiya)
Brüssel. Konstant Vanden Stok Stadionu
K qrupu
22:00. "Şalke" (Almaniya) - "Sparta" (Praqa, Çexiya)
Baş hakim: Artur Dias (Portuqaliya)
Gelsenkirçen. "AufŞalke Arena"
22:00. APOEL (Kipr) - "Asteras" (Yunanıstan)
Baş hakim: Aleksey Eskov (Rusiya)
Nikosiya. GSP
L qrupu
22:00. AZ (Hollandiya) - "Auqsburq" (Almaniya)
Baş hakim: Miroslav Zelinka (Çexiya)
Alkmaar. Az Stadionu
22:00. "Partizan" (Serbiya) - "Atletik" (Bilbao, İspaniya)
Baş hakim: Paveł Raçkovski (Polşa)
Belqrad. "Partizan" Stadionu
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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