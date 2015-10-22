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    Bu gün ​Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək

    Fənərbağça ev, Beşiktaş səfər oyununa çıxacaq

    22 oktyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək. "Report"un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 görüş baş tutacaq.

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu A qrupunda Hollandiya "Ayaks"ını qəbul edəcək. Hazırda 1 xalla qrup sonuncusu olan İstanbul təmsilçisi vəziyyətini düzəltmək üçün doğma azarkeş önündə mütləq qələbə qazanmalıdır. Qrupun digər oyununda isə Norveç "Molde"si - "Qarabağ"ı Çempionlar Liqasından kənarlaşdırmış Şotlandiya "Seltik"i ilə qarşılaşacaq.

    Türkiyənin daha bir təmsilçisi "Beşiktaş" H qrupunun oyununda Rusiyada "Lokomotiv"inin qonağı olacaq. İstanbul klubu səfər matçında 3 xal qazanacağı təqdirdə, hazırda 6 xalla qrup lideri olan rusiyalıları 1 xal qabaqlayacaq və birinci pilləyə yüksələcək. Qrupun digər oyununda Portuqaliya "Sportinq"i Albaniya "Skenderbeu"sunu qəbul edəcək.

    C qrupunda "Qəbələ" Bakıda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunu sınağa çəkəcək. Qrupun digər görüşü Yunanıstanda keçiriləcək. Burada yerli PAOK Rusiya "Krasnodar"ı ilə üz-üzə gələcək. J qrupunda mübarizə aparan "Qarabağ" Fransada "Monako" ilə qarşılaşacaq. İngiltərə "Tottenhem"i isə Belçikada "Anderlext"lə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

    Avropa Liqası, III tur

    A qrupu

    00:05. "Molde" (Norveç) - "Seltik" (Şotlandiya)

    Baş hakim: Vladislav Bezborodov (Rusiya)

    Molde. Molde Stadionu

    00:05. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ayaks" (Hollandiya)

    Baş hakim: David Fernándes Borbalan (İspaniya)

    İstanbul. Şükrü Saracoğlu Stadionu

    B qrupu

    00:05. "Liverpul" (İngiltərə) - "Rubin" (Rusiya)

    Baş hakim: Robert Şerqenhofer (Avstriya)

    Liverpul. "Enfild" Stadionu

    00:05. "Bordo" (Fransa) - "Son" (İsveçrə)

    Baş hakim: Aleksandr Stavrev (Makedoniya)

    Bordo. Bordo Stadionu

    C qrupu

    20:00. "Qəbələ" (Azərbaycan) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    Baş hakim: İvan Bebek (Xorvatiya)

    Bakı. "Bakcell Arena"

    00:05. PAOK (Yunanıstan) - "Krasnodar" (Rusiya)

    Baş hakim: Stefan Yuxannesson (İsveçrə)

    Saloniki. Tumba Stadionu

    D qrupu

    00:05. "Legiya" (Polşa) - "Brügge" (Belçika)

    Baş hakim: Harald Leçner (Avstriya)

    Varşava. "Pepsi Arena"

    00:05. "Mityulland" (Danimarka) - "Napoli" (İtaliya)

    Baş hakim: Serdar Gözübüyük (Hollandiya)

    Heminq. "Heminq Arena"

    E qrupu

    00:05. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Dinamo" (Belarus)

    Baş hakim: Sergey Boyko (Ukrayna)

    Vilyarreal. "Estadio El Madriqal"

    00:05. "Rapid" (Avstriya) - "Viktoriya" (Çexiya)

    Baş hakim: Krayq Pavson (İngiltərə)

    Vena. Ernst-Happel Stadionu

    F qrupu

    00:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Marsel" (Fransa)

    Baş hakim: Aleksandr Tudor (Rumıniya)

    Braqa. Munikipal de Braqa Stadionu

    00:05. "Slovan" (Çexiya) - "Qroningen" (Hollandiya)

    Baş hakim: Kristian Dinqert (Almaniya)

    Liberets. "U Nisu" Stadionu

    G qrupu

    22:00. "Latsio" (İtaliya) - "Rusenborq" (Norveç)

    Baş hakim: Pavel Gil (Polşa)

    Roma. Olimpiko Stadionu

    22:00. "Dnepr" (Ukrayna) - "Sent-Etyen" (Fransa)

    Baş hakim: Alon Yefet (İsrail)

    Dnipropetrovsk. "Dnepr Arena"

    H qrupu

    22:00. "Lokomotiv" (Rusiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə)

    Baş hakim: Serj Qyumenni (Belçika)

    Moskva. "Lokomitov" Stadionu

    22:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Skenderbeu" (Albaniya)

    Baş hakim: Klayton Pisani (Malta)

    Lissabon. Joze Alvalade adına stadionu

    İ qrupu

    22:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Belenensiş" (Portuqaliya)

    Baş hakim: Li Evans (Uels)

    Bazel. "Yakob-Park"

    22:00. "Fiorentina" (İtaliya) - "Lex" (Polşa)

    Baş hakim: Gediminas Mazeyka (Litva)

    Florensiya. Artemio Françi Stadionu

    J qrupu

    22:00. "Monako" (Fransa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

    Baş hakim: Yakob Kehlet (Danimarka)

    Monako. II Lui Stadionu

    22:00. "Anderlext" (Belçika) - "Tottenhem" (İngiltərə)

    Baş hakim: Pol van Boekel (Hollandiya)

    Brüssel. Konstant Vanden Stok Stadionu

    K qrupu

    22:00. "Şalke" (Almaniya) - "Sparta" (Praqa, Çexiya)

    Baş hakim: Artur Dias (Portuqaliya)

    Gelsenkirçen. "AufŞalke Arena"

    22:00. APOEL (Kipr) - "Asteras" (Yunanıstan)

    Baş hakim: Aleksey Eskov (Rusiya)

    Nikosiya. GSP

    L qrupu

    22:00. AZ (Hollandiya) - "Auqsburq" (Almaniya)

    Baş hakim: Miroslav Zelinka (Çexiya)

    Alkmaar. Az Stadionu

    22:00. "Partizan" (Serbiya) - "Atletik" (Bilbao, İspaniya)

    Baş hakim: Paveł Raçkovski (Polşa)

    Belqrad. "Partizan" Stadionu

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