Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin cütləri bəlli olub

UEFA Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, avrokubokların II raundunun cavab matçlarından sonra bütün komandaların rəqibləri bəlli olub.
Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Neftçi" İsrailin “Bney Yehuda” klubunun müqavimətini qırmağa çalışacaq.
Türkiyə klublarından "Yeni Malatyaspor" Serbiya "Partizan"ının, Trabzanspor isə Çexiya "Sparta"sının müqavimətini qırmağa çalışacaq.
Avropa Liqası
III təsnifat mərhələsi
AEK (Kipr) - “Gent” (Belçika)
“Legiya” (Polşa) - “Atromitos” (Yunanıstan)
“Hoqesun” (Norveç) - PSV (Holladnaiya)
“Riyeka” (Xorvatiya) - "Aberdin" (Şotlandiya)
“Ventspils” (Latviya) – “Vitoriya” (Portuqaliya)
“Vaduts” (Lixtenşteyn) - “Ayntraxt” (Almaniya)
“Norçepinq” (İsveç)i - “Hapoel Bier-Şeva” (İsrail)
“Torino” (İtaliya) - “Şaxtyor” (Belarus)
“Austriya” (Vyana, Avstriya) – “Apollon” (Kipr)
“Antverpen” (Belçika) - “Viktoriya” (Çexiya)
“Feyenoord” (Hollandiya) – “Dinamo" (Gürcüstan)
"Brondbü" (Danimarka) - “Braqa” (Portuqaliya)
“Mölde” (Norveç) - “Aris” (Yunanıstan)
“Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) - “Strasburq” (Fransa)
“Tyun” (İsveçrə) - “Spartak” (Moskva, Rusiya)
"Sutyeska" (Monteneqro) – “Linfild" (Şimali İrlandiya)
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Suduva" (Litva)
"Ararat" (Ermənistan) - "Saburtalo" (Gürcüstan)
"Riqa" (Latviya) - HİK (Finlandiya)
"Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - TNS (Uels)
“Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina) - BATE (Belarus)
"Düdelanj" (Lüksemburq) – “Nomme Kalyu" (Estoniya)
"Astana" (Qazaxıstan) - "Valletta" (Malta)
"Şerif" (Moldova) - AIK (İsveç)
"Slovan" (Slovakiya) - "Dandolk" (İrlandiya)
"Styaua" (Rumıniya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya)
“Pünik” (Ermənistan) - “Vulverhempton” (İngiltərə)
“Midtyulland” (Danimarka) - “Reyncers” (Şotlandiya)
“Mariupol” (Ukrayna) - “Alkmaar” (Hollandiya)
“Partizan” (Serbiya) - “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə)
“Malmö” (İsveç) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
MOİK (Bolqarıstan) - “Zarya” (Ukrayna)
“Neftçi” (Azərbaycan) - “Bney Yehuda” (İsrail)
“Lütsern” (İsveçrə) - “Espanyol” (İspaniya)
“Sparta” (Çexiya) - “Trabzonspor” (Türkiyə)
"Universitatya” (Krayova, Rumıniya) - AEK (Yunanıstan)
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi