Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin bütün cütlükləri dəqiqləşib

Bakı. 10 İyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib. "Report"un məlumatına görə, ilkin mərhələni keçən Azərbaycan klubları "İnter" və "Qəbələ" ilə yanaşı, bu uğura nail olan digər klubların və mübarizəyə növbəti mərhələdən başlayacaq komandaların rəqiblərinə aydınlıq gəlib.

"Kukesi" (Albaniya) - "Mladost" (Monteneqro)

"Beroe" (Bolqarıstan) - "Bröndbü" (Danimarka)

"Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Odds" (Norveç)

"Lokomotiva" (Zaqreb, Xorvatiya) v PAOK (Yunanıstan)

"Reykyavík" (İslandiya) - "Rusenborq" (Norveç)

"Hapoel" (Beer Şeva, İsrail) - "Tun" (İsveçrə)

"Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Kollec" (Dublin,İrlandiya)

AİK (İsveç) - "Şirak" (Ermənistan)

"Kayrat" (Qazaxıstan) - "Alaşkert" (Ermənistan)

"Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Jelezniçar" (Bosniya və Herseqovina)

"Legiya" (Polşa) - "Botoşani" (Rumıniya)

"Voyvodina" (Serbiya) - "Spartaks" (Yurmala, Latviya)

"Vaduts" (Lixtenşteyn) - "Nomme Kalyu" (Estoniya)

"Daçiya" (Moldova) - "Jilina" (Slovakiya)

"Yagelloniya" (Polşa) - "Omoniya" (Kipr)

"Jelqava" (Latviya) v "Rabotniçki" (Makedoniya)

"Mlada Boleslav" (Çexiya) - "Strömsqodset" (Norveç)

"Hafnarfyördur" (İslandiya) - "İnter" (Bakı, AZƏRBAYCAN)

"Çukariçki" (Serbiya) - "Qəbələ" (AZƏRBAYCAN)

"Çerno More" (Bolqarıstan) - "Dinamo" (Minsk, Belarus)

"İnverness" (Şotlandiya) - "Astra" (Rumıniya)

"Şaxtyor" (Soliqorsk, Belarus) - "Volfsberger" (Avstriya)

"Riyeka" (Xorvatiya) - "Aberdin" (Şotlandiya)

"Spartak" (Trnava, Slovakiya) - "Linfild" (Şimali İrlandiya)

"Trabzonspor" (Türkiyə) - "Differdanj" (Lüksemburq)

"Vest Hem" (İngiltərə) - "Birkirkara" (Malta)

"Kopenhagen" (Danimarka) - "Nyutaun" (Uels)

"Şarlerua" (Belçika) - "Beytar" (Yerusəlim, İsrail)

"Apollon" (Limassol, Kipr) - "Trakay" (Litva)

"Şlask" (Polşa) - "Göteborq" (İsveç)

"Randers" (Danimarka) - "Elfsborq" (İsveç)

"Koper" (Sloveniya) - "Hajduk" (Split, Xorvatiya)

"Skonto" (Latviya) - "Debretsen" (Macarıstan)

Qeyd edək ki, ilk oyunlar iyulun 16-da, cavab görüşləri bundan bir həftə sonra keçiriləcək.