Определились пары II классификационного тура Лиги Европы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Определились пары второго классификационного тура Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, наряду с азербайджанскими клубами "Интер" и "Габала", прошедшими первый тур, определились соперники и других клубов, которые прошли тур, и команд, которые начнут борьбу с очередного тура.
"Кукеси" (Албания) - "Младост" (Черногория)
"Бероэ" (Болгария) - "Брондбю" (Дания)
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Оддс" (Норвегия)
"Локомотива" (Загреб, Хорватия) - ПАОК (Греция)
"Рейкьявик" (Исландия) - "Русенборг" (Норвегия)
"Хапоэль" (Бер Шева, Израиль) - "Тун" (Швейцария)
"Слован" (Братислава, Словакия) - "Колледж" (Дублин, Ирландия)
АИК (Швеция) - "Ширак" (Армения)
"Кайрат" (Казахстан) - "Алашкерт" (Армения)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)
"Легия" (Польша) - "Ботошани" (Румыния)
"Войводина" (Сербия) - "Спартакс" (Юрмала, Латвия)
"Вадутс" (Лихтейнштейн) - "Номме Калью" (Эстония)
"Дачия" (Молдова) - "Жилина" (Словакия)
"Ягеллония" (Польша) - "Омония" (Кипр)
"Желгава" (Латвия) - "Работнички" (Македония)
"Млада Болеслав" (Чехия) - "Стрёмсгодсет" (Норвегия)
"Хайнарфьёердур" (Исландия) - "Интер" (Баку, АЗЕРБАЙДЖАН)
"Чукарички" (Сербия) - "Габала" (АЗЕРБАЙДЖАН)
"Черно море" (Болгария) - "Динамо" (Минск, Белоруссия)
"Инвернесс" (Шотландия) - "Астра" (Румыния)
"Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) - "Вольфсбергер" (Австрия)
"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)
"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Трабзонспор" (Турция) - "Дифферданж" (Люксембург)
"Вестхем" (Англия) - "Биркиркара" (Мальта)
"Копенгаген" (Дания) - "Ньютаун" (Уэльс)
"Шарлеруа" (Бельгия) - "Бейтар" (Иерусалим, Израиль)
"Аполлон" (Лимассол, Кипр) - "Тракай" (Литва)
"Шласк" (Польша) - "Гётеберг" (Швеция)
"Рандерс" (Дания) - "Эльфсборг" (Швеция)
"Копер" (Словения) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)
"Сконто" (Латвия) - "Дебрецен" (Венгрия)
Отметим, что первые матчи состоятся 16 июля, а ответные встречи - через неделю.
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