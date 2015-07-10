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    Определились пары II классификационного тура Лиги Европы

    Игру пройдут 16 и 23 июля

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Определились пары второго классификационного тура Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, наряду с азербайджанскими клубами "Интер" и "Габала", прошедшими первый тур, определились соперники и других клубов, которые прошли тур, и команд, которые начнут борьбу с очередного тура.

    "Кукеси" (Албания) - "Младост" (Черногория)

    "Бероэ" (Болгария) - "Брондбю" (Дания)

    "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Оддс" (Норвегия)

    "Локомотива" (Загреб, Хорватия) - ПАОК (Греция)

    "Рейкьявик" (Исландия) - "Русенборг" (Норвегия)

    "Хапоэль" (Бер Шева, Израиль) - "Тун" (Швейцария)

    "Слован" (Братислава, Словакия) - "Колледж" (Дублин, Ирландия)

    АИК (Швеция) - "Ширак" (Армения)

    "Кайрат" (Казахстан) - "Алашкерт" (Армения)

    "Ференцварош" (Венгрия) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)

    "Легия" (Польша) - "Ботошани" (Румыния)

    "Войводина" (Сербия) - "Спартакс" (Юрмала, Латвия)

    "Вадутс" (Лихтейнштейн) - "Номме Калью" (Эстония)

    "Дачия" (Молдова) - "Жилина" (Словакия)

    "Ягеллония" (Польша) - "Омония" (Кипр)

    "Желгава" (Латвия) - "Работнички" (Македония)

    "Млада Болеслав" (Чехия) - "Стрёмсгодсет" (Норвегия)

    "Хайнарфьёердур" (Исландия) - "Интер" (Баку, АЗЕРБАЙДЖАН)

    "Чукарички" (Сербия) - "Габала" (АЗЕРБАЙДЖАН)

    "Черно море" (Болгария) - "Динамо" (Минск, Белоруссия)

    "Инвернесс" (Шотландия) - "Астра" (Румыния)

    "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) - "Вольфсбергер" (Австрия)

    "Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)

    "Спартак" (Трнава, Словакия) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

    "Трабзонспор" (Турция) - "Дифферданж" (Люксембург)

    "Вестхем" (Англия) - "Биркиркара" (Мальта)

    "Копенгаген" (Дания) - "Ньютаун" (Уэльс)

    "Шарлеруа" (Бельгия) - "Бейтар" (Иерусалим, Израиль)

    "Аполлон" (Лимассол, Кипр) - "Тракай" (Литва)

    "Шласк" (Польша) - "Гётеберг" (Швеция)

    "Рандерс" (Дания) - "Эльфсборг" (Швеция)

    "Копер" (Словения) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

    "Сконто" (Латвия) - "Дебрецен" (Венгрия)

    Отметим, что первые матчи состоятся 16 июля, а ответные встречи - через неделю. 

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