Определились пары II классификационного тура Лиги Европы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Определились пары второго классификационного тура Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, наряду с азербайджанскими клубами "Интер" и "Габала", прошедшими первый тур, определились соперники и других клубов, которые прошли тур, и команд, которые начнут борьбу с очередного тура.

"Кукеси" (Албания) - "Младост" (Черногория)

"Бероэ" (Болгария) - "Брондбю" (Дания)

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Оддс" (Норвегия)

"Локомотива" (Загреб, Хорватия) - ПАОК (Греция)

"Рейкьявик" (Исландия) - "Русенборг" (Норвегия)

"Хапоэль" (Бер Шева, Израиль) - "Тун" (Швейцария)

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Колледж" (Дублин, Ирландия)

АИК (Швеция) - "Ширак" (Армения)

"Кайрат" (Казахстан) - "Алашкерт" (Армения)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)

"Легия" (Польша) - "Ботошани" (Румыния)

"Войводина" (Сербия) - "Спартакс" (Юрмала, Латвия)

"Вадутс" (Лихтейнштейн) - "Номме Калью" (Эстония)

"Дачия" (Молдова) - "Жилина" (Словакия)

"Ягеллония" (Польша) - "Омония" (Кипр)

"Желгава" (Латвия) - "Работнички" (Македония)

"Млада Болеслав" (Чехия) - "Стрёмсгодсет" (Норвегия)

"Хайнарфьёердур" (Исландия) - "Интер" (Баку, АЗЕРБАЙДЖАН)

"Чукарички" (Сербия) - "Габала" (АЗЕРБАЙДЖАН)

"Черно море" (Болгария) - "Динамо" (Минск, Белоруссия)

"Инвернесс" (Шотландия) - "Астра" (Румыния)

"Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) - "Вольфсбергер" (Австрия)

"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия)

"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

"Трабзонспор" (Турция) - "Дифферданж" (Люксембург)

"Вестхем" (Англия) - "Биркиркара" (Мальта)

"Копенгаген" (Дания) - "Ньютаун" (Уэльс)

"Шарлеруа" (Бельгия) - "Бейтар" (Иерусалим, Израиль)

"Аполлон" (Лимассол, Кипр) - "Тракай" (Литва)

"Шласк" (Польша) - "Гётеберг" (Швеция)

"Рандерс" (Дания) - "Эльфсборг" (Швеция)

"Копер" (Словения) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

"Сконто" (Латвия) - "Дебрецен" (Венгрия)

Отметим, что первые матчи состоятся 16 июля, а ответные встречи - через неделю.