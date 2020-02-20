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Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək - AFİŞA

Avropa Liqasında 1/16 finalın ilk oyunları keçiriləcək - AFİŞA

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisinin futbolçusu Renat Dadaşovun çıxış etdiyi "Vulverhempton" İngiltərədə İspaniya "Espanyol"unu qəbul edəcək.

21 yaşlı hücumçu əsas komandada debüt etməsə də, Avropa Liqasının oyunları üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Başakşehir" Portuqaliyada "Sportinq"in qonağı olacaq. İngiltərə klublarından "Arsenal" Yunanıstanda "Olimpiakos"la, "Mançester Yunayted" isə Belçikada "Brügge" ilə üz-üzə gələcək. İtaliya "İnter"i isə Bolqarıstanda "Lüdoqorets"lə qarşılaşacaq.

Avropa Liqası

1/16 final mərhələsi, ilk oyunlar

21:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Benfika" (Portuqaliya)

21:55. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Zaltsburq" (Avstriya)

21:55. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "İnter" (İtaliya)

21:55. "Brügge" (Belçika) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə)

21:55. ÇFR (Rumıniya) - "Sevilya" (İspaniya)

21:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Seltik" (Şotlandiya)

21:55. "Xetafe" (İspaniya) - "Ayaks" (Hollandiya)

21:55. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Başakşehir" (Türkiyə)

24:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Braqa" (Portuqaliya)

24:00. "Roma" (İtaliya) - "Gent" (Belçika)

24:00. "Volfsburq" (Almaniya) - "Malmö" (İsveç)

24:00. "Alkmaar" (Hollandiya) - LASK (Avstriya)

24:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Arsenal" (İngiltərə)

24:00. APOEL (Kipr) - "Bazel" (İsveçrə)

24:00. "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - "Porto" (Portuqaliya)

24:00. "Vulverhempton" (İngiltərə) - "Espanyol" (İspaniya)

Qeyd edək ki, cavab görüşləri fevralın 27-də olacaq. 

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