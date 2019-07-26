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Avropa Liqası: II təsnifat mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulub

Avropa Liqası: II təsnifat mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulub

UEFA Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk matçlarına yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, son oyun günündə 40 qarşılaşma keçirilib. Ən məhsuldar matç Belçikada "Gent" və Rumıniya "Viitorul"u arasında olub. Bu görüşdə qapılara 9 qol vurulub - 6:3.

Avropa Liqası

II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

25 iyul

17:30. “Pünik” (Ermənistan) - “Yablonets” (Çexiya) - 2:1

18:45. “Ventspils” (Latviya) - “Qzira” (Malta) - 4:0

19:00. “Qəbələ” (Azərbaycan) - "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) - 0:2

19:30. "Partizani" (Albaniya) - "Şerif" (Moldova) - 0:1

19:30. AEK (Larnaka, Kipr) - "Levski" (Sofiya, Bolqarıstan) - 3:0

20:30. “Utrext” (Hollandiya) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - 1:1

20:45. “Çixura” (Gürcüstan) - "Aberdin" (Şotlandiya) - 1:1

20:55. "Honved" (Macarıstan) - "Universitatya” (Krayova, Rumıniya) - 0:0

21:00. “Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus) - “Esbyerq” (Danimarka) - 2:0

21:00. "Alaşkert" (Ermənistan) - "Styaua" (Rumıniya) - 0:3

21:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) - "Ordabası" (Qazaxıstan) - 1:1

21:00. “Mölde” (Norveç) - "Çukariçki" (Serbiya) - 0:0

21:00. “Flora” (Estoniya) - “Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya) - 1:2

21:00. “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə) - "Olimpiya" (Lyublyana, Sloveniya) - 2:2

21:00. “Lexiya” (Qdansk, Polşa) - "Brondbü" (Danimarka) - 2:1

21:00. “Hogesun” (Norveç) - “Şturm” (Qrats, Avstriya) - 2:0

21:00. “Arsenal” (Tula, Rusiya) - “Neftçi” (Azərbaycan) - 0:1

21:30. “Konnak” (Uels) - “Partizan” (Serbiya) - 0:1

21:30. “Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) - “Spartak” (Trnava, Slovakiya) - 2:0

21:30. MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - “Osiyek” (Xorvatiya) - 1:0

21:30. “Hapoel Beer-Şeva” (İsrail) - “Kayrat” (Qazaxıstan) - 2:0

22:00. "Pyast" (Polşa) - "Riqa" (Latviya) - 3:2

22:00. “Feherver” (Macarıstan) - “Vaduts” (Lixtenşteyn) - 1:0

22:00. “Norrçöpinq” (İsveç) – “Liepaya” (Latviya) - 2:0

22:15. “Lütsern” (İsveçrə) - “Klaksvik” (Farer adaları) - 1:0

22:30. "Jöness" (Lüksemburq) - “Vitoriya” (Portuqaliya) - 0:1

22:30. “Aris” (Yunanıstan) - AEL (Limasol, Kipr) - 0:0

22:30. AZ (Alkmaar, Hollandiya) – “Hakken” (İsveç) - 0:0

22:30. “Gent” (Belçika) - “Viitorul” (Rumıniya) - 6:3

22:30. “Dunayska Streda” (Slovakiya) - “Atromitos” (Yunanıstan) - 1:2

22:45. “Vulverhempton” (İngiltərə) - “Kruzaders” (Şimali İrlandiya) - 2:0

22:45. “Strasburq” (Fransa) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail) - 3:1

22:45. “Reyncers” (Şotlandiya) - “Progres” (Lüksemburq) - 2:0

22:45. "Buduçnost" (Podqoritsa, Monteneqro) - “Zarya” (Luqansk, Ukrayna) - 1:3

22:45. "Domjale" (Sloveniya) - “Malmö” (İsveç) - 2:2

23:00. "Valür" (İslandiya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - 1:1

23:00. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) – “Apollon” (Kipr) - 2:1

23:00. “Torino” (İtaliya) - "Debretsen" (Macarıstan) - 3:0

23:00. “Legiya” (Varşava, Polşa) - “Kuopio” (Finlandiya) - 1:0

23:00. “Espanyol” (İspaniya) - “Styarnan” (İslandiya) - 4:0

24 iyul

20:00. "Slovan" (Slovakiya) – “Ferronikeli” (Kosovo) - 2:1

23 iyul

19:00. "Ararat" (Ermənistan) - “Linkoln” (Cəbəllütariq) - 2:0

19:45. "HB Torshavn" (Farer adaları) - "Linfild" (Şimali İrlandiya) - 2:2

19:55. "Şkendiya" (Makedoniya) - "Düdelanj" (Lüksemburq) - 1:2

22:00. “Santa Koloma” (Andorra) - "Astana" (Qazaxıstan) - 0:0

22:30. "Tre Penne" (San-Marino) - "Suduva" (Litva) - 0:5

Qeyd edək ki, cavab görüşləri 30 iyul - 1 avqustda keçiriləcək.

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