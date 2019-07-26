Лига Европы УЕФА: завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда

Завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как передаёт Report, в последний игровой день состоялись 40 встреч. Самым результативным стал матч в Бельгии между местным "Гентом" и румынским "Виторулом". В этой игре в ворота было забито в общей сложности 9 мячей - 6:3.

Лига Европы УЕФА

2-й квалификационный раунд

25 июля

Пюник 2 : 1 Яблонец

Вентспилс 4 : 0 Гзира Юнайтед

Габала 0 : 2 Динамо Тб

Партизани 0 : 1 Шериф

АЕК Л 3 : 0 Левски

Утрехт 1 : 1 Зриньски

Чихура 1 : 1 Абердин

Гонвед 0 : 0 Университатя Кр

Хеугесунн 2 : 0 Штурм

Лехия 2 : 1 Бреннбю

Мольде 0 : 0 Чукарички

Арсенал Т 0 : 1 Нефтчи

Йени Малатьяспор 2 : 2 Олимпия Л

Флора 1 : 2 Айнтрахт Ф

Млада Болеслав 1 : 1 Ордабасы

Алашкерт 0 : 3 Стяуа

Шахтер С 2 : 0 Эсбьерг

ЦСКА Сф 1 : 0 Осиек

Хапоэль Беэр-Шева 2 : 0 Кайрат

Локомотив Пл 2 : 0 Спартак Тр

Конна'с Куэй 0 : 1 Партизан

Пяст 3 : 2 Рига

Норчепинг 2 : 0 Лиепая

Фехервар 1 : 0 Вадуц

Люцерн 1 : 0 Клаксвик

Гент 6 : 3 Вииторул

ДАК 1 : 2 Атромитос А

Арис 0 : 0 АЕЛ

Женесс Эш 0 : 1 Витория Гимарайнш

АЗ 0 : 0 Хеккен

Домжале 2 : 2 Мальме

Рейнджерс 2 : 0 Прогрес

Будучност 1 : 3 Заря Лг

Страсбур 3 : 1 Маккаби Хайфа

Вулверхэмптон Уондерерс 2 : 0 Крусейдерс

Валюр 1 : 1 Лудогорец

Торино 3 : 0 Дебрецен

Легия 1 : 0 КуПС

Эспаньол 4 : 0 Стьярнан

Шэмрок Роверс 2 : 1 Аполлон

24 июля

Слован Бр 2 : 1 Фероникели

23 июля

Арарат-Армения 2 : 0 Линколн

ХБ Торсхавн 2 : 2 Линфилд

Шкендия 1 : 2 Дюделанж

Санта-Колома 0 : 0 Астана

Тре Пенне 0 : 5 Судува