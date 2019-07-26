Лига Европы УЕФА: завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда

Завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Как передаёт Report, в последний игровой день состоялись 40 встреч. Самым результативным стал матч в Бельгии между местным "Гентом" и румынским "Виторулом". В этой игре в ворота было забито в общей сложности 9 мячей - 6:3.
Лига Европы УЕФА
2-й квалификационный раунд
25 июля
Пюник 2 : 1 Яблонец
Вентспилс 4 : 0 Гзира Юнайтед
Габала 0 : 2 Динамо Тб
Партизани 0 : 1 Шериф
АЕК Л 3 : 0 Левски
Утрехт 1 : 1 Зриньски
Чихура 1 : 1 Абердин
Гонвед 0 : 0 Университатя Кр
Хеугесунн 2 : 0 Штурм
Лехия 2 : 1 Бреннбю
Мольде 0 : 0 Чукарички
Арсенал Т 0 : 1 Нефтчи
Йени Малатьяспор 2 : 2 Олимпия Л
Флора 1 : 2 Айнтрахт Ф
Млада Болеслав 1 : 1 Ордабасы
Алашкерт 0 : 3 Стяуа
Шахтер С 2 : 0 Эсбьерг
ЦСКА Сф 1 : 0 Осиек
Хапоэль Беэр-Шева 2 : 0 Кайрат
Локомотив Пл 2 : 0 Спартак Тр
Конна'с Куэй 0 : 1 Партизан
Пяст 3 : 2 Рига
Норчепинг 2 : 0 Лиепая
Фехервар 1 : 0 Вадуц
Люцерн 1 : 0 Клаксвик
Гент 6 : 3 Вииторул
ДАК 1 : 2 Атромитос А
Арис 0 : 0 АЕЛ
Женесс Эш 0 : 1 Витория Гимарайнш
АЗ 0 : 0 Хеккен
Домжале 2 : 2 Мальме
Рейнджерс 2 : 0 Прогрес
Будучност 1 : 3 Заря Лг
Страсбур 3 : 1 Маккаби Хайфа
Вулверхэмптон Уондерерс 2 : 0 Крусейдерс
Валюр 1 : 1 Лудогорец
Торино 3 : 0 Дебрецен
Легия 1 : 0 КуПС
Эспаньол 4 : 0 Стьярнан
Шэмрок Роверс 2 : 1 Аполлон
24 июля
Слован Бр 2 : 1 Фероникели
23 июля
Арарат-Армения 2 : 0 Линколн
ХБ Торсхавн 2 : 2 Линфилд
Шкендия 1 : 2 Дюделанж
Санта-Колома 0 : 0 Астана
Тре Пенне 0 : 5 Судува
Elşən MəmmədovАвтор новости