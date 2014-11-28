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    ​Avropa Liqası: günün bütün nəticələri

    F qrupunda mübarizə aparan Qarabağ səfərdə Sent-Etyen ilə heç-heçə edib

    Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Avropa Liqasının qrup mərhələsində 5-ci turun oyunlarına yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "F" qrupunda mübarizə aparan Azərbaycanın "Qarabağ" klubu səfərdə Fransanın "Sent-Etyen" klubu ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

    Qrupun digər qarşılaşmasında Milanın "İnter" kollektivi Ukraynanın "Dnepr" klubundan 2:1 hesabı ilə üstün olub və vaxtından əvvəl play-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    Turun digər nəticələri:

    A qrupu

    "Vilyareal" (İspaniya) – "Borussiya" (Münhenqladbax, Almaniya) – 2:2

    "Sürix" (İsveçrə) – "Apollon" (Kipr) – 3:1

    B qrupu

    HJK (Finlandiya) – "Kopenhagen" (Danimarka) – 2:1

    "Torino" (İtaliya) – "Brügge" (Belçika) – 0:0

    C qrupu

    "Asteras" (Yunanıstan) – "Beşiktaş" (Türkiyə) – 2:2

    "Tottenhem" (İngiltərə) – "Partizan" (Serbiya) – 1:0

    D qrupu

    "Seltik" (Şotlandiya) – "Zalsburq" (Avstriya) – 1:3

    "Astra" (Rumıniya) – "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – 1:0

    E qrupu

    "Eştoril" (Portuqaliya) – PSV (Hollandiya) – 3:2 (oyun birinci hissədən sonra güclü yağış səbəbindən dayandırılıb)

    "Dinamo" (Moskva, Rusiya) – "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 2:1

    G qrupu

    "Feyenoord" (Hollandiya) – "Seviliya" (İspaniya) – 2:0

    "Rieka" (Xorvatiya) – "Standard" (Belçika) – 2:0

    N qrupu

    "Volfsburq" (Almaniya) – "Everton" (İngiltərə) – 0:2

    "Krasnodar" (Rusiya) – "Lill" (Fransa) – 1:1

    I qrupu

    "Sparta" (Çexiya) – "Napoli" (İtaliya) – 0:0

    "Slovan" (Slovakiya) – "Yanq Boyz" (İsveçrə) – 1:3

    J qrupu

    "Olborq" (Danimarka) – "Styaua" (Rumıniya) – 1:0

    "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) – "Riu Ave" (Portuqaliya) – 2:0

    K qrupu

    "Guingamp" (Fransa) – "Fiorentina" (İtaliya) – 1:2

    "Dinamo" (Belarus) – PAOK (Yunanıstan) – 0:2

    L qrupu

    "Trabzonspor" (Türkiyə) – "Metallist" (Ukrayna) – 3:1

    "Lokeren" (Belçika) – "Legiya" (Polşa) – 1:0

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