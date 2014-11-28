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    ​Лига Европы. Все результаты дня

    “Карабах“ сыграл вничью с Сент-Этьеном

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Как передает Report, азербайджанский “Карабах“, ведущий борьбу в группе "F", в гостях сыграл вничью с "Сент-Этьеном" со счётом 1:1.

    В другом матче Миланский «Интер» обыграл украинский «Днепр» (2:1) и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Другие результаты 5-го тура:

    Группа А

    «Вильярреал» (Испания) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – 2:2

    «Цюрих» (Швейцария) – «Аполлон» (Кипр) – 3:1

    Группа В

    ХИК (Финляндия) – «Копенгаген» (Дания) – 2:1

    «Торино» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:0

    Группа С

    «Астерас» (Греция) – «Бешикташ» (Турция) – 2:2

    «Тоттенхэм» (Англия) – «Партизан» (Сербия) – 1:0

    Группа D

    «Селтик» (Шотландия) – «Зальцбург» (Австрия) – 1:3

    «Астра» (Румыния) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 1:0

    Группа Е

    «Эшторил» (Португалия) – ПСВ (Голландия) – 3:2 (матч прерван после первого тайма из-за дождя)

    «Динамо» (Москва, Россия) – «Панатинаикос» (Греция) – 2:1

    Группа F

    «Интер» (Италия) – «Днепр» (Украина) – 2:1

    «Сент-Этьен» (Франция) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:1

    Группа G

    «Фейеноорд» (Голландия) – «Севилья» (Испания) – 2:0

    «Риека» (Хорватия) – «Стандард» (Бельгия) – 2:0

    Группа Н

    «Вольфсбург» (Германия) – «Эвертон» (Англия) – 0:2

    «Краснодар» (Россия) – «Лилль» (Франция) – 1:1

    Группа I

    «Спарта» (Чехия) – «Наполи» (Италия) – 0:0

    «Слован» (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 1:3

    Группа J

    «Ольборг» (Дания) – «Стяуа» (Румыния) – 1:0

    «Динамо» (Киев, Украина) – «Риу Аве» (Португалия) – 2:0

    Группа К

    «Генгам» (Франция) – «Фиорентина» (Италия) – 1:2

    «Динамо» (Беларусь) – ПАОК (Греция) – 0:2

    Группа L

    «Трабзонспор» (Турция) – «Металлист» (Украина) – 3:1

    «Локерен» (Бельгия) – «Легия» (Польша) – 1:0

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