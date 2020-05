Avropa Gimnastikası (European Gymnastics) 28 May - Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, qurum rəsmi "Twitter" səhifəsində Azərbaycan gimnastlarının Dövlət himnini ifa etməsini paylaşıb.

"Bu, Respublika Günü münasibətilə azərbaycanlı dostlarımız üçündür!" - deyə yazıda qeyd olunub.

This one is for our Azerbaijani friends on the occasion of their Republic Day! 🇦🇿 pic.twitter.com/l0qYXKMx8b