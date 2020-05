Европейская гимнастика сделала публикацию в связи с Днем Республики

Европейская гимнастика (European Gymnastics) опубликовала пост по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Как сообщает Report, на официальной странице структуры в Twitter опубликовано видео, в котором азербайджанские гимнасты исполняют Государственный гимн.

"Это для наших азербайджанских друзей по случаю Дня Республики!", - говорится в сообщении.

This one is for our Azerbaijani friends on the occasion of their Republic Day! 🇦🇿 pic.twitter.com/l0qYXKMx8b