"Yuventus" Niko Qonsaleslə yeni müqavilə imzalayıb
Futbol
- 10 oktyabr, 2026
- 10:39
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İtaliyanın "Yuventus" komandası yarımmüdafiəçisi Niko Qonsaleslə yeni müqavilə imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
28 yaşlı argentinalı futbolçu ilə yeni müqavilənin müddəti 2030-cu il iyunun 30-dək nəzərdə tutulub.
Yarımmüdafiəçi 2024-cü ildən "Yuventus"un şərəfini qoruyur. O, ötən mövsümü icarə əsasında İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) klubunda keçirib.
N.Qonsales 2026/2027 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 5 oyunda 2 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 22 milyon avro qiymətləndirir.
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