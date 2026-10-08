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    "Vilyarreal" futbolçusu Nizar Əl-Jmili ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2026
    • 09:21
    Vilyarreal futbolçusu Nizar Əl-Jmili ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    "Sabah"In UEFA Çempionlar Liqasının əss mərhələsindəki rəqibi olan İspaniyanın "Vilyarreal" klubu futbolçusu Nizar Əl-Jmili ilə sözləşmənin müddətini 2030-cu il iyunun 30-dək uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    21 yaşlı futbolçu cari mövsümdə "Vilyarreal"ın əsas komandasının heyətində artıq bir neçə yoldaşlıq matçına çıxıb.

    Qeyd edək ki, "Vilyarreal" - "Sabah" matçı dekabrın 8-də İspaniyada keçiriləcək.

    Nizar Əl-Jimili Vilyarreal FK Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası
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