Viktor Dyekereş UEFA Millətlər Liqasında rekorda imza atıb
Futbol
- 06 oktyabr, 2026
- 11:13
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İsveç millisinin hücumçusu Viktor Dyekereş UEFA Millətlər Liqası tarixində ardıcıl yeddi matçda fərqlənən ilk futbolçu olub.
"Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı forvard oktyabrın 5-də Rumıniya ilə IV turun qarşılaşmasında (1:0) yeganə qolu vurub.
Hücumçu daha əvvəl turnirin cari mövsümünün üç və 2025/2026 mövsümünün üç oyununda da toru silkələyib.
Qeyd edək ki, İsveç seçməsi dörd turdan sonra B Liqasının IV qrupunda 10 xalla liderdir.
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