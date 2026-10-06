İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Viktor Dyekereş UEFA Millətlər Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:13
    Viktor Dyekereş UEFA Millətlər Liqasında rekorda imza atıb

    İsveç millisinin hücumçusu Viktor Dyekereş UEFA Millətlər Liqası tarixində ardıcıl yeddi matçda fərqlənən ilk futbolçu olub.

    "Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı forvard oktyabrın 5-də Rumıniya ilə IV turun qarşılaşmasında (1:0) yeganə qolu vurub.

    Hücumçu daha əvvəl turnirin cari mövsümünün üç və 2025/2026 mövsümünün üç oyununda da toru silkələyib.

    Qeyd edək ki, İsveç seçməsi dörd turdan sonra B Liqasının IV qrupunda 10 xalla liderdir.

    Viktor Dyekereş İsveç millisi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti